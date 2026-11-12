Đà Nẵng tổ chức lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố; đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Quang cảnh lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ xã Quế Sơn.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về dấu tích các phần mộ liệt sĩ còn nằm rải rác trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn đã chủ động phối hợp với các ban, ngành và các thôn tham mưu Ban Chỉ đạo 515 xã nhanh chóng tiếp cận, đối chiếu tài liệu, gặp gỡ nhân chứng và khảo sát thực địa.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

Từ ngày 26/10 đến 4/11/2026, Ban Chỉ đạo 515 xã Quế Sơn phối hợp với Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng tổ chức tìm kiếm, phát hiện, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân TP. Đà Nẵng đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.

Sau nghi thức truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng bên cạnh đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An.