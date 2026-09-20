Đà Nẵng tổ chức lễ tri ân Tổ nghề sân khấu

Múa trình tường chào mừng Ngày Tổ nghề sân khấu (12/8 Âm lịch hằng năm). Ảnh: NGỌC HÀ

Chương trình quy tụ sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu đã và đang hoạt động nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Lễ tri ân Tổ nghề sân khấu diễn ra trong không khí trang trọng với nghi thức nghinh Tổ, báo công về hành trình lao động, sáng tạo, những đóng góp cho nghệ thuật và nghi lễ dâng hương Tổ nghề.

Tại chương trình, các nghệ sĩ biểu diễn, thể hiện tài năng ở nhiều loại hình nghệ thuật; giao lưu, chia sẻ và kết nối phát triển nghề nghiệp.

Nghi thức nghinh Tổ được tổ chức trang nghiêm. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo ban tổ chức, đây là lần thứ 14 lễ giỗ Tổ - Ngày hội tri ân Tổ nghề sân khấu được tổ chức tại Đà Nẵng, thu hút nghệ sĩ đã và đang hoạt động nghệ thuật trên địa bàn thành phố và khu vực miền Trung.

Lễ tri ân nhằm bày tỏ lòng biết ơn tới tiên tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo có giá trị, làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây cũng là dịp để những người làm nghệ thuật tri ân khán giả, những người đã đồng hành cùng các văn nghệ sĩ, góp phần bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống nói chung và văn hóa, nghệ thuật của thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Lễ tri ân Tổ nghề sân khấu diễn ra trong không khí trang trọng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho biết, Đà Nẵng hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, du lịch hàng đầu miền Trung và cả nước.

Trong đó, nghệ thuật sân khấu là một trong những yếu tố cốt lõi, nhằm tạo nên nét đặc sắc, sức hút riêng và giá trị bền vững cho thành phố.

Vì thế, nghệ sĩ của thành phố cần tiếp nối truyền thống, giữ gìn những giá trị quý giá, sáng tạo những tác phẩm mới, giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật, để sân khấu mãi mãi là tiếng nói của tâm hồn dân tộc, mãi tỏa sáng trong đời sống văn hóa nước nhà.