Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Lễ kỷ niệm là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhằm tưởng niệm, tôn vinh và khẳng định những đóng góp của cụ đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua lễ kỷ niệm và các hoạt động đồng hành, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc; giới thiệu những giá trị to lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng; qua đó góp phần bồi dưỡng tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát huy những phẩm chất tiêu biểu của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong thời kỳ mới

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026) - bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức; người từng đảm nhiệm Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân những cống hiến to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước; trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Điều làm nên sức sống lâu bền của tên tuổi cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không chỉ nằm ở những đóng góp trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt mà còn ở cách sống, sự lựa chọn, bản lĩnh và khí tiết trước những thử thách của thời cuộc.

“Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa được giành độc lập, không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than, không lùi bước trước tù đày, gian khổ, không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh của dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đề cập những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đất nước đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, với những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khí phách non sông” chào mừng Lễ Kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trong bối cảnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, càng cần phát huy những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. “Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn, thách thức. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Một trong những giá trị lớn mà cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại, theo Chủ tịch Quốc hội, là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục được kế thừa, phát huy.

Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Đà Nẵng phải nhanh nhạy nắm bắt thời cơ phát triển mới

Đối với xứ Quảng anh hùng, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Ảnh: quochoi.vn

Cùng với đó, Đà Nẵng cần phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa; tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của miền Trung và cả nước. “Biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho Nhân dân - đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu xem trưng bày sách tài nguyên thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, tinh thần yêu nước, khí tiết và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu, tiếp thêm ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp kỷ niệm là để tưởng nhớ, tri ân cuộc đời và những cống hiến to lớn của cụ đối với quê hương, đất nước; đồng thời cùng suy ngẫm sâu sắc hơn về những giá trị cụ để lại: lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng canh tân và một cuộc đời tận tâm phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, đáng sống - xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của nhân dân và với khát vọng vươn lên của một thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; quyết tâm cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, quản trị, khai thác tốt hơn những tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của thành phố Đà Nẵng.

“Trên chặng đường phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mong tiếp tục nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương bạn, các cơ quan ngoại giao, sự đồng hành của các doanh nghiệp, đội ngũ trí thức và sự đồng thuận của nhân dân để thành phố Đà Nẵng phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm, động lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và có cuộc sống chất lượng cao, đóng góp thiết thực hơn vào sự phát triển của miền Trung và của cả nước”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.