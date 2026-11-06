Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Chào năm mới 2027 với nhiều hoạt động đặc sắc

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 (Da Nang New Year Festival 2027) với chủ đề “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới”.

Lễ hội diễn ra từ ngày 30.12.2026 đến 3.1.2027, gồm 10 nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Lễ hội Chào năm mới Đà Nẵng 2027 với chủ đề “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới”

Theo kế hoạch, các hoạt động chính của lễ hội tập trung tại phố đi bộ Bạch Đằng, phường Hòa Cường và khu vực cảnh quan phía Bắc hai bờ cầu Rồng.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình kết nối sẽ được tổ chức tại Vườn tượng An Hội (phường Hội An), quảng trường biển Tam Thanh (phường Quảng Phú), quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch) cùng các địa phương, khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình khai mạc diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 31.12.2026 tại sân khấu chính ở vòng bán nguyệt phố đi bộ Bạch Đằng. Chương trình gồm nghi thức khai mạc và các tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa loại hình truyền thống, hiện đại và quốc tế, tạo không khí sôi động chào đón năm mới.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân và du khách có thể tham quan không gian “Đà Nẵng cùng thế giới đón năm mới”, trải nghiệm các mô hình check-in, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian và không gian ẩm thực. Khu vực ẩm thực dự kiến có từ 80 - 100 gian hàng, giới thiệu hơn 100 món ăn đặc trưng của Đà Nẵng và các quốc gia trên thế giới.

Đáng chú ý, chương trình “Đà Nẵng - Chạm thời khắc 0h00” được xác định là một trong những hoạt động trọng tâm trong đêm 31.12.2026. Tại thời khắc chuyển giao năm mới, cầu Rồng dự kiến tổ chức phun lửa, phun nước; sân khấu chính diễn ra chương trình nghệ thuật và đếm ngược. Cảng Đà Nẵng cũng sẽ kéo còi tàu chào năm mới.

Trên sông Hàn, thành phố dự kiến tổ chức diễu hành từ 15 - 20 thuyền hoa và bắn pháo hoa quốc phòng, không nổ. Khoảng 300 pháo hoa quốc phòng, không nổ cũng được dự kiến bố trí dọc tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, góp phần tạo không khí chào đón năm mới tại khu vực trung tâm.

Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm hấp dẫn dành cho người dân, du khách

Ngoài các hoạt động trọng tâm, lễ hội còn có nhiều chương trình hưởng ứng như không gian check-in chào năm mới tại 3 địa điểm; đón những du khách đầu tiên đến Đà Nẵng và tổ chức tham quan các điểm đến trong ngày đầu năm; biểu diễn nghệ thuật hằng đêm; chương trình Cửa sổ Điện ảnh; không gian ước nguyện năm mới.

Đặc biệt, giải chạy đêm “Thắp sáng Sông Hàn” với hai cự ly dự kiến 5km và 10km sẽ mang đến thêm trải nghiệm thể thao, giải trí cho người dân và du khách.

Các hoạt động kết nối tại những khu vực khác gồm hòa nhạc Da Nang Concert 2027, biểu diễn nghệ thuật tại quảng trường biển Tam Thanh, chương trình yoga, thiền và vận động nhẹ đón bình minh cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các xã, phường.

Thông qua Lễ hội Chào năm mới 2027, Đà Nẵng kỳ vọng tạo thêm sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc trong dịp cuối năm và đầu năm mới, thu hút du khách trong nước, quốc tế.

Đồng thời, thành phố hướng đến xây dựng sự kiện trở thành hoạt động thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh và định vị thương hiệu “Đà Nẵng - Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á”.