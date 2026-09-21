Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Nội dung bàn giao được chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm sự kế thừa, liên tục trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng chí Đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác tại Đà Nẵng. Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời luôn sâu sát cơ sở, có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm, nhất là trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đồng chí Lê Ngọc Quang tin tưởng đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh sẽ nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, kế thừa kết quả của người đi trước, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trước mắt, tập trung rà soát, hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026; chủ động tham mưu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với quy hoạch, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải chúc mừng hai đồng chí được cấp trên tin tưởng điều động, giao nhiệm vụ mới; đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đại tá Trần Hữu Ích và yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng chí Lê Ngọc Quang trao quyết định bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đối với đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu nhanh chóng nắm chắc địa bàn; dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ; đồng thời, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố, trao quyết định chỉ định đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quân sự, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.