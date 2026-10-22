Đà Nẵng tổ chức hội nghị báo cáo viên quý III năm 2026

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu triển khai nhiệm vụ tuyên truyền quý IV/2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại hội nghị, các đại biểu xem phóng sự về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố; nghe báo cáo đánh giá kết quả hoạt động báo cáo viên quý III và triển khai một số nội dung định hướng tuyên truyền thời gian đến.

Theo báo cáo, đội ngũ báo cáo viên Thành ủy thực hiện nghiêm các quy định, kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn thành phố.

Công tác xây dựng, kiện toàn và quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục được quan tâm. Đến nay, 100% đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã thành lập đội ngũ báo cáo viên, 96/98 đảng ủy trực thuộc Thành ủy thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động.

Tính đến ngày 15/9, đội ngũ báo cáo viên cấp xã và tương đương nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 761 người; đội ngũ tuyên truyền viên tại phường, xã và các đảng ủy trực thuộc có 4.194 người.

Các cấp ủy đảng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tăng cường cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền và chuyển giao tài liệu của Trung ương, thành phố đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên thực hiện nghiêm Quy chế số 07-QC/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời nghiên cứu giải pháp phát huy lợi thế của công tác tuyên truyền miệng, nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới.

Hội nghị báo cáo viên thành phố định kỳ hằng quý và hội nghị báo cáo viên Trung ương định kỳ hằng tháng sẽ được tổ chức theo hướng mở rộng thành phần tham dự, kết hợp cung cấp thông tin với tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Về định hướng nhiệm vụ quý IV, công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương, nhất là những nghị quyết mang tính chiến lược, đột phá.

Đồng thời, đẩy mạnh thông tin về các quyết sách lớn, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của thành phố trong quý III/2026; tuyên truyền Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 của Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Cũng trong sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy kết nối với điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tạo điều kiện cho các báo cáo viên của thành phố nghe thông tin các chuyên đề: chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 - 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029 (Bộ Giáo dục và Đào tạo); thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2030 (Bộ Y tế); những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.