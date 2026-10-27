Đà Nẵng tổ chức hàng loạt lễ hội từ nay đến cuối năm

Phố cổ Hội An trong đêm rằm. Ảnh Quang Nguyễn.

Đến Đà Nẵng trong dịp này, du khách có thể kết hợp khám phá di sản, văn hóa bản địa, ẩm thực và nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình tại nhiều không gian từ Mỹ Sơn, Hội An đến các bảo tàng, quảng trường và khu vực miền núi.

Chuỗi sự kiện nổi bật

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, mở đầu là sự kiện Kết nối nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026) diễn ra từ 30/10 - 8/11 tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”, DACC 2026 giới thiệu hơn 20 hoạt động gồm triển lãm, biểu diễn, múa đương đại, workshop và tọa đàm, quy tụ nghệ sĩ trong nước và khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, thông qua sự kiện lần này, Đà Nẵng hướng đến duy trì thường niên nhằm mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc Đà Nẵng và tạo nền tảng dài hạn cho công nghiệp văn hóa - một trong những động lực tăng trưởng mới, hình thành sản phẩm – dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tạo dấu ấn riêng cho Đà Nẵng.

Tiếp đến là Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết dân tộc 2026 lần đầu được tổ chức quy mô cấp thành phố với chủ đề “Tinh hoa văn hóa – Sức mạnh đại đoàn kết” diễn ra từ 18/11 - 24/11. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Cung Thể thao Tiên Sơn và chương trình “Sắc màu văn hóa vùng cao” ngày 26/11 tại xã Khâm Đức.

Lễ hội đường phố trên tuyến đi bộ Bạch Đằng. Ảnh QN.

Ở khu vực miền núi, Lễ cúng Thần Núi của cộng đồng dân tộc Xơ Đăng tại xã Trà Linh dự kiến tổ chức ngày 16/11, với hòa tấu cồng chiêng và điệu múa truyền thống.

Chương trình “Âm vang Mỹ Sơn” biểu diễn định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (tháng 11 và 12) tại Nhóm tháp B và C – Khu đền tháp Mỹ Sơn, tôn vinh văn hóa Chăm qua các chương trình múa dân gian, dân ca Ponai và điệu múa lên tháp; Christmas Market dự kiến tổ chức từ 4/12 - 6/12 tại Ariyana Đà Nẵng với hơn 80 gian hàng quà tặng, ẩm thực Á – Âu và tiết mục nghệ thuật Giáng sinh.

Điểm nhấn là Lễ hội Chào năm mới diễn ra từ 30/12/2026 - 3/01/2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng, hai đầu cầu Rồng và nhiều địa điểm khác, cùng Chương trình Countdown tối 31/12 tại Công viên Biển Đông, Quảng trường Tam Thanh và Quảng trường Tây Giang. Ngày 1/1/2027, Da Nang Concert tại Bảo tàng Đà Nẵng mở đầu năm mới bằng điểm hẹn nghệ thuật quy mô lớn.

Phố cổ Hội An - Tâm điểm loạt sự kiện di sản

Đối với chuỗi sự kiện cuối năm 2026, từ 20/11 - 5/12, Hội An trở thành tâm điểm với chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam dưới chủ đề “Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An – 40 năm xây dựng và phát triển”.

Các hoạt động chính của sự kiện gồm: Hội thảo quốc gia “Đô thị thương cảng Hội An, xứ Quảng trong hành trình 555 năm danh xưng Quảng”; trưng bày hình ảnh, tư liệu về Di sản Văn hóa Thế giới Hội An; trưng bày văn khắc Hán Nôm và chuyên đề “Không gian xưa”; lễ khánh thành Dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà Lao Hội An”; cùng lễ kỷ niệm 27 năm ngày Đô thị cổ Hội An được công nhận Di sản Văn hóa Thế giới và 40 năm thành lập đơn vị.

Tiếp nối là Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An diễn ra từ 3/12 - 6/12 với chủ đề “Hội An – Sắc màu Di sản” tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội, dọc sông Hoài và các tuyến đường trong khu phố cổ.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An được tổ chức nhằm bảo tồn, tôn vinh nghề làm đèn lồng truyền thống và các di sản văn hóa phi vật thể. Các hoạt động nổi bật gồm: không gian sắp đặt nghệ thuật đèn lồng; không gian trải nghiệm, giao lưu sáng tạo và ẩm thực; triển lãm “Đèn lồng và Nghệ thuật tái sinh” cùng workshop hướng dẫn chế tác đèn lồng; chương trình biểu diễn “Sắc màu di sản”; hoạt động “Minh đăng dạ hành”; và tọa đàm “Nghề thủ công Hội An trong diễn trình hội nhập và sáng tạo”.

Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An với các hoạt động trình diễn hấp dẫn. Ảnh XM.

Với chuỗi sự kiện dày đặc, tâm điểm Hội An nổi bật cùng kết nối hàng không thuận lợi, Đà Nẵng cuối năm 2026 hứa hẹn trở thành điểm đến đa trải nghiệm, hấp dẫn cả du khách trong nước và quốc tế.

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, trong quý IV/2026, Đà Nẵng sẽ đón khoảng 12,2 nghìn chuyến với khoảng 2,1 triệu lượt hành khách, tăng lần lượt 3,94% và 11,3% so với cùng kỳ. Mạng đường bay quốc tế tiếp tục mở rộng với các chặng Singapore, Bangkok, Osaka, Jakarta và nhiều chuyến thuê chuyến từ Malaysia, Philippines, Hồng Kông, Đài Loan góp phần đưa du khách đến với Đà Nẵng. Song song, các doanh nghiệp du lịch tung ra nhiều gói kết hợp vé máy bay, lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm ưu đãi tại các điểm đến như Sun World Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An và nhiều khu nghỉ dưỡng.