Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với chủ đề “Đà Nẵng - Sắc màu văn hóa”, tạo không gian gặp gỡ, giao lưu và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các vùng miền, dân tộc.

Chương trình gồm hai đêm hoạt động với những nội dung riêng biệt, góp phần giới thiệu sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam đến người dân và du khách.

Cụ thể, đêm giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra lúc 19h30 ngày 26.11, mang đến những làn điệu dân ca, tiết mục nghệ thuật mang âm hưởng văn hóa truyền thống các vùng miền.

Khán giả sẽ có dịp gặp gỡ các nghệ nhân, đội văn nghệ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thưởng thức những màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Bên cạnh các tiết mục mang đậm bản sắc truyền thống, chương trình còn có những màn ca, múa, nhạc hiện đại, thể hiện sự tiếp nối và lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Tiếp nối hoạt động này, đêm trình diễn trang phục dân tộc sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 28.11. Thông qua các phần trình diễn và tiết mục ca, múa, nhạc, chương trình giới thiệu vẻ đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc Kinh, Cơ Tu, Xơ Đăng, Ca Dong, Cor, Giẻ Triêng và M’Nông.

Mỗi bộ trang phục là sự kết tinh của chất liệu, kiểu dáng, hoa văn và kỹ thuật tạo tác, đồng thời chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, đời sống, phong tục và bản sắc văn hóa của từng cộng đồng. Việc giới thiệu trang phục truyền thống trên sân khấu góp phần giúp công chúng hiểu hơn về giá trị văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Hai đêm chương trình không chỉ là dịp để các nghệ nhân, diễn viên và đội văn nghệ giao lưu, chia sẻ mà còn góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân tộc.

Chương trình “Đà Nẵng - Sắc màu văn hóa” phục vụ miễn phí người dân và du khách tại sân khấu bờ Đông cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng.