Festival được tổ chức nhằm khơi dậy, cổ vũ và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong đoàn viên, thanh niên và trí thức trẻ. Đây cũng là dịp kết nối các tác giả có công trình nghiên cứu khoa học, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu với các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng phát biểu tại Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2026.

Thông qua chương trình, các dự án tiềm năng có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực hỗ trợ, từng bước hoàn thiện, hiện thực hóa và thương mại hóa sản phẩm, hướng đến giải quyết những vấn đề thực tiễn trong xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tổng kết, trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” thành phố Đà Nẵng năm 2026 và phát động cuộc thi năm 2027.

Ban tổ chức trao giải Nhất Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” thành phố Đà Nẵng năm 2026 cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Trong đó, hai giải Nhất được trao cho các tác giả, nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Cụ thể, tác giả Huỳnh Đại, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, đoạt giải Nhất với đề tài “Mô hình lượng tử cho chẩn đoán sự cố máy biến áp: Bộ phân loại biến phân hiệu quả với mã hóa đặc trưng theo miền chuyên biệt”.

Lễ ra mắt “Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng”.

Giải Nhất còn lại thuộc về nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng với đề tài “Ký ức tập thể và Folklore đương đại: Nghiên cứu trường hợp truyền thuyết hậu chiến tại thành phố Đà Nẵng”.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố quyết tâm đẩy mạnh mô hình thành phố đổi mới sáng tạo và phát triển nền kinh tế tri thức, lực lượng thanh niên giữ vai trò là hạt nhân tiên phong.

Lễ ra mắt Hội đồng cố vấn Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Festival không chỉ là không gian giao lưu, học hỏi mà còn là cầu nối thiết thực giúp các ý tưởng, dự án của thanh niên tiếp cận chuyên gia, nhà đầu tư. Tổ chức Đoàn cam kết tiếp tục đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi để khơi dậy khát vọng vươn lên, hỗ trợ các sáng kiến khởi nghiệp phát triển thành những mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại Festival là lễ ra mắt “Mạng lưới hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng” và Hội đồng cố vấn của mạng lưới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng và Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố đã ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU), góp phần tăng cường phối hợp trong công tác hỗ trợ thanh niên, sinh viên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ Festival, Hội thảo hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên được tổ chức với hai chuyên đề: “Beyond Technology - Con người làm nên khác biệt” và “Khởi nghiệp giữa nhiễu động - Thách thức hay cơ hội?”.

Thông qua các hoạt động kết nối, tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm, Festival “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2026 góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, đưa các ý tưởng khoa học vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.