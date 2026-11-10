Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và xử lý ban đầu tình huống khủng bố

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thị Thục phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: MINH LÊ

Buổi diễn tập nhằm kiểm tra tính phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố và xử lý ban đầu tình huống khủng bố; đánh giá hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc cũng như khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Chương trình giúp rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế, kiểm tra khả năng huy động trang thiết bị, phương tiện và kịp thời rút kinh nghiệm để hoàn thiện kế hoạch ứng phó.

Theo kịch bản giả định, tình huống được thiết kế xoay quanh các diễn biến phức tạp về an ninh, an toàn tại cơ sở bức xạ, bao gồm sự cố kỹ thuật kết hợp với tình huống đột nhập, phá hoại nhằm kiểm tra năng lực ứng phó khẩn cấp.

Các lực lượng an ninh triển khai diễn tập. Ảnh: MINH LÊ

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo động, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ, đưa nguồn về vị trí lưu trữ an toàn, sơ tán nhân viên, sơ cứu nạn nhân và khống chế đám cháy ban đầu.

Tiếp đó, đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp bàn giao hiện trường cho các lực lượng chuyên trách để triển khai các biện pháp trấn áp, bảo đảm an ninh trật tự theo đúng phương án phối hợp.

Theo Ban tổ chức, đợt diễn tập đạt các mục tiêu đề ra về an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực ứng phó thực tế cho đội ngũ nhân viên, nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố.