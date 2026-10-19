Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn cấp cao về thương mại điện tử xuyên biên giới từ ngày 7 đến 9/12

Livestream bán hàng trực tuyến được doanh nghiệp thúc đẩy để tiếp cận khách hàng trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh minh họa: MAI QUẾ

Diễn đàn dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9/12/2026 với chủ đề “Việt Nam - Cửa ngõ kết nối các hệ sinh thái xuyên biên giới”, tập trung thúc đẩy thương mại điện tử, kết nối logistics, công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Sự kiện được kỳ vọng tạo không gian trao đổi quốc tế đa chiều về chính sách, xu hướng, mô hình và giải pháp phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đây cũng là cầu nối tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp; giúp các đơn vị trong nước cũng như tại Đà Nẵng tiếp cận sâu hơn với các nền tảng thương mại điện tử, nhà nhập khẩu và chuỗi phân phối toàn cầu.

Nội dung trọng tâm của diễn đàn xoay quanh việc kết nối thương mại điện tử xuyên biên giới với logistics, chuỗi cung ứng, cảng biển và Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực hoàn tất đơn hàng quốc tế.

Bên cạnh đó, sự kiện còn thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, thanh toán số và đổi mới sáng tạo, kết hợp quảng bá môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố đến các đối tác.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 7 và 8/12 sẽ diễn ra triển lãm giới thiệu giải pháp với khoảng 50 gian hàng, quy tụ các nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp xuất khẩu, logistics, công nghệ và thanh toán số.

Ngày 8/12, phiên diễn đàn chính thức sẽ diễn ra tại Trung tâm Hành chính thành phố, đi kèm các hoạt động kết nối doanh nghiệp, đầu tư và công nghệ.

Ngày 9/12, các đại biểu sẽ tham gia khảo sát thực địa theo hai tuyến: tuyến 1 về thương mại, logistics, Khu thương mại tự do và Khu công nghệ cao; tuyến 2 tập trung vào hạ tầng số, AI, phần mềm ứng dụng, nghiên cứu và phát triển (R&D).