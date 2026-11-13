Đà Nẵng tổ chức 'đại tiệc' chào Năm mới 2027 với chuỗi hoạt động đặc sắc

Đà Nẵng tổ chức Lễ hội chào Năm mới 2027 với chuỗi hoạt động đặc sắc kéo dài 5 ngày. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Từ diễu hành thuyền hoa, trình diễn pháo hoa quốc phòng trên sông Hàn đến lễ hội ẩm thực, âm nhạc, thể thao và trải nghiệm văn hóa quốc tế, Đà Nẵng chuẩn bị chuỗi hoạt động kéo dài 5 ngày, tạo thêm sức hút cho điểm đến trong dịp chuyển giao năm cũ và Năm mới.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Chào Năm mới Đà Nẵng 2027 (Da Nang New Year Festival 2027), diễn ra từ ngày 30/12/2026 đến 3/1/2027.

Với 10 nhóm hoạt động được triển khai tại nhiều địa điểm, sự kiện hướng đến không chỉ tạo không khí lễ hội trong những ngày cuối năm mà còn mở rộng trải nghiệm cho du khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu tại điểm đến.

Tâm điểm của lễ hội là đêm 31/12/2026 tại khu vực phố đi bộ Bạch Đằng và hai bên bờ sông Hàn. Chương trình khai mạc diễn ra từ 19-22 giờ tại sân khấu vòng bán nguyệt phố đi bộ Bạch Đằng, với các tiết mục nghệ thuật kết hợp chất liệu truyền thống, hiện đại và quốc tế. Tiếp đó, chương trình đếm ngược chào Năm mới sẽ đưa người dân, du khách đến thời khắc chuyển giao năm 2026 và 2027.

Biểu diễn nghệ thuật khai mạc Lễ hội Chào năm mới - Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Điểm nhấn đáng chú ý là màn diễu hành từ 15-20 thuyền hoa trên sông Hàn, dự kiến diễn ra từ 23 giờ ngày 31/12 đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2027. Đoàn thuyền xuất phát từ bến thủy nội địa sông Hàn, di chuyển qua cầu sông Hàn, cầu Rồng và đến cầu Trần Thị Lý.

Vào thời khắc Giao thừa, các thuyền hoa dự kiến đồng loạt trình diễn pháo hoa quốc phòng, không nổ trong khoảng 3-5 phút.

Cùng thời điểm, trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, thành phố dự kiến bố trí khoảng 300 quả pháo hoa quốc phòng, không nổ dọc đoạn đường dài khoảng 1,5km, với thời lượng trình diễn 3-5 phút.

Cầu Rồng cũng phun lửa, phun nước chào đón Năm mới. Đặc biệt, tiếng còi tàu tại Cảng Đà Nẵng sẽ vang lên vào đúng 0 giờ ngày 1/1/2027, tạo thêm dấu ấn cho khoảnh khắc chuyển giao Năm mới bên sông Hàn.

Không khí lễ hội được mở rộng ra nhiều không gian khác với các mô hình trang trí, tiểu cảnh chào Năm mới. Tại khu vực cầu Rồng, ba mô hình check-in dự kiến được bố trí, trong đó có cây thông cao khoảng 18-20m kết hợp ánh sáng, tiểu cảnh và mô hình “Đà Nẵng - Happy New Year 2027.” Những điểm trang trí này phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Một không gian khác mang màu sắc giao lưu quốc tế là chương trình “Đà Nẵng cùng thế giới đón Năm mới.” Tại đây, du khách có thể tìm hiểu phong tục đón Năm mới của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và một số quốc gia châu Âu thông qua trưng bày hình ảnh, trang phục, nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm.

Không gian còn có hoạt động viết lời chúc, gửi gắm điều ước và trải nghiệm tranh thực tế ảo, tạo cơ hội khám phá văn hóa nhiều quốc gia ngay tại Đà Nẵng.

Ẩm thực cũng được xác định là một trong những yếu tố tạo sức hút cho lễ hội. Không gian ẩm thực Đà Nẵng dự kiến giới thiệu hơn 100 món ăn địa phương và quốc tế, với khoảng 80-100 gian hàng.

Bên cạnh thưởng thức món ngon, khách tham quan có thể theo dõi trình diễn chế biến, giao lưu với đầu bếp, nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm làm món ăn. Không gian Beer Fest kết hợp bia thủ công, các món nướng, hoạt động hoạt náo và chương trình ưu đãi từ các nhãn hàng, góp phần tạo không khí sôi động về đêm.

Các hoạt động nghệ thuật không chỉ tập trung tại khu vực trung tâm thành phố. Từ ngày 31/12/2026 đến 3/1/2027, nhiều chương trình biểu diễn dự kiến diễn ra tại Vườn tượng An Hội, công viên phường Hương Trà, công viên hồ Nguyễn Du, quảng trường biển Tam Thanh và một số địa điểm thuộc xã Khâm Đức, Tây Giang.

Tàu đưa khách du lịch tham quan sông Hàn trong những ngày giáp Tết 2026. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Việc mở rộng địa điểm tổ chức giúp không khí chào Năm mới lan tỏa đến nhiều khu vực, đồng thời kết nối các điểm đến trong không gian du lịch của thành phố.

Trong ngày đầu năm 2027, du khách còn có cơ hội thưởng thức Da Nang Concert 2027, dự kiến diễn ra từ 19-22 giờ tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng. Chương trình kết hợp dàn nhạc giao hưởng đương đại, âm nhạc Việt Nam và thế giới, giọng ca opera cùng trình diễn dancesport. Đây là hoạt động hướng đến nhóm công chúng yêu nghệ thuật, bổ sung sản phẩm văn hóa có chiều sâu cho kỳ nghỉ đầu năm.

Ở một sắc thái nhẹ nhàng hơn, các hoạt động yoga, thiền, hít thở và vận động nhẹ kết hợp đón bình minh dự kiến được tổ chức tại Công viên Biển Đông hoặc khu vực vòng bán nguyệt phố đi bộ Bạch Đằng.

Giải chạy đêm “Thắp sáng Sông Hàn”, với hai cự ly 5km và 10km, dự kiến xuất phát lúc 22 giờ ngày 31/12, kết nối các tuyến Như Nguyệt, Bạch Đằng và phố đi bộ Bạch Đằng.

Trong khi đó, “Không gian ước nguyện Năm mới” được thiết kế bằng nghệ thuật sắp đặt, thư pháp và ánh sáng, với hành trình 12 cánh cổng tượng trưng cho 12 tháng, gửi gắm những thông điệp về bình an, hạnh phúc, thịnh vượng và một Đà Nẵng xanh.

Song song với lễ hội chính, từ ngày 28-31/12/2026, tại Quảng trường 24.3, phường Bàn Thạch sẽ diễn ra Lễ hội “Vang danh sợi gạo Việt Nam - Món ngon xứ Quảng,” giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm các món ăn đặc trưng làm từ sợi gạo.

Thành phố cũng dự kiến tổ chức chương trình đón những vị khách đầu tiên của Năm mới tại sân bay, nhà ga, cảng biển và các điểm du lịch như Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu di tích lịch sử, văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu.

Để kết nối hoạt động lễ hội với tiêu dùng và dịch vụ, Đà Nẵng dự kiến phát động mùa khuyến mại cuối năm 2026 từ ngày 1/12/2026 đến 2/2/2027, vận động doanh nghiệp triển khai các chương trình ưu đãi với mức khuyến mại tối đa lên đến 100%.

Với chuỗi hoạt động trải rộng từ nghệ thuật, ẩm thực, thể thao đến giao lưu văn hóa quốc tế, Lễ hội Chào Năm mới Đà Nẵng 2027 được kỳ vọng trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch thường niên, góp phần tạo thêm lý do để du khách lựa chọn thành phố trong kỳ nghỉ cuối năm và đầu Năm mới. Qua đó, Đà Nẵng tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến lễ hội, sự kiện, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp du lịch, dịch vụ vào chuỗi sản phẩm phục vụ du khách./.