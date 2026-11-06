Đà Nẵng tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh

Cuộc thi dành cho học sinh lớp 8, lớp 9 cấp THCS; lớp 10, lớp 11, lớp 12 cấp THPT và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố. Thí sinh có thể dự thi 1 trong 16 lĩnh vực: công nghệ thông tin; kỹ thuật mỏ; khoa học trái đất; kỹ thuật xây dựng; khoa học vật chất; máy tính; khoa học xã hội và hành vi; sinh học; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; sinh học ứng dụng; kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; thống kê; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; toán học; kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; vật lý kỹ thuật.

Dự án dự thi có thể do 1 hoặc 2 học sinh thuộc cùng một cơ sở giáo dục thực hiện. Mỗi dự án chỉ được đăng ký dự thi ở 1 lĩnh vực. Số lượng dự án tối đa được đăng ký tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học năm học 2026 - 2027 là 466 dự án; trong đó chỉ tiêu phân bổ UBND xã, phường, đặc khu tối đa là 215 dự án; các đơn vị còn lại, gồm các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố, Trường Thiếu sinh quân miền Trung là 251 dự án.

Dự án dự thi phải bảo đảm tính trung thực, khách quan và liêm chính khoa học; không gian lận, giả mạo, sao chép trái phép, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép kết quả nghiên cứu của tổ chức, cá nhân khác. Tổng số giải của cuộc thi không vượt quá 70% tổng số dự án dự thi. Số dự án tối đa của thành phố Đà Nẵng dự thi cấp quốc gia là 6 dự án. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 20/12/2026 - 5/1/2027 tại Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (phường Cẩm Lệ).