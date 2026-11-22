Sân khấu chương trình được thiết kế quy mô lớn, sức chứa khoảng 7.000 khán giả. Ảnh: K.NGUYÊN

Chương trình diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 23/11, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Với kết cấu 5 chương gồm: Nguồn cội, Ươm mầm, Vươn khơi, Sức mạnh miền diệu kỳ và Tiếp nối, chương trình tái hiện hành trình hình thành, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Nội dung thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống với các hình thức trình diễn đương đại, qua đó tôn vinh bản sắc dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mở đầu là đại cảnh “Trăm miền di sản - Chung mái nhà Việt Nam”, tái hiện huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ cùng truyền thống dựng nước và giữ nước.

Các tiết mục tiếp nối khắc họa những sắc thái văn hóa đặc trưng của miền Trung và xứ Quảng những ngày văn hóa Chămpa, thương cảng Hội An, nghệ thuật tuồng, bài chòi, văn hóa Cơ Tu, các lễ hội, làng nghề truyền thống và văn hóa biển.

Tại hai chương “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại được thể hiện qua các tiết mục kết hợp âm nhạc, múa, vũ kịch và nghệ thuật trình diễn đương đại như “Đà Nẵng 24h”, “City Of The Light”, “Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau”, “Made in Việt Nam”, “Tinh hoa Việt Nam”...

Chương trình có bố cục 5 chương, với nội dung lan tỏa giá trị văn hóa, di sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: K.NGUYÊN

Chương trình dự kiến có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, NSƯT Quang Hào, các ca sĩ Hoàng Bách, Phương Mỹ Chi, MONO, Tóc Tiên, Hương Tràm, Ali Hoàng Dương cùng nhiều nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng và các nhóm múa, vũ đoàn.

Sân khấu được thiết kế quy mô lớn với sức chứa khoảng 7.000 khán giả, có khu vực trung tâm hình tròn gồm hai tầng biểu diễn, kết hợp màn hình LED lưới, vách mapping cùng hệ thống ánh sáng và hiệu ứng kỹ thuật hiện đại.

Thông qua chương trình, thành phố hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy di sản truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và văn hóa Việt Nam đến người dân, du khách trong nước và quốc tế.