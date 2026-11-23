Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Đà Nẵng là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa: từ những di sản văn hóa Chăm, không gian văn hóa xứ Quảng, phố cổ Hội An, nghệ thuật bài chòi, tuồng, văn hóa Cơ Tu đến văn hóa biển, truyền thống cách mạng.

Những chiếc đèn lồng đặc trưng của phố cổ Hội An được thể hiện sinh động qua màn trình diễn của các nghệ sĩ. Ảnh: NGỌC HÀ

Tất cả đã tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đó không chỉ là tài sản để gìn giữ, mà còn là nguồn lực để thành phố phát triển trong tương lai.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng, trong định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, văn minh, năng động, sáng tạo, thành phố xác định văn hóa phải thực sự hiện diện trong mọi hoạt động đời sống văn hóa - xã hội, tinh thần gắn với bảo tồn, phát triển, gắn sản xuất, sáng tạo nghệ thuật với công chúng, gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Tái hiện thương cảng Hội An. Ảnh: NGỌC HÀ

Đặc biệt, nhân dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa gìn giữ văn hóa, còn là trung tâm, là đối tượng thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Tuần Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm nay được thành phố tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm và cùng tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” là điểm nhấn của chuỗi hoạt động ấy. Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, nghệ thuật và những giá trị văn hóa truyền thống, chương trình không chỉ tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt Nam mà còn gửi gắm một thông điệp: Văn hóa làm nên sự gắn kết; đại đoàn kết tạo nên sức mạnh để văn hóa được gìn giữ, phát triển và lan tỏa.

Nghệ thuật tuồng truyền thống góp phần làm nên dấu ấn văn hóa Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

“Tinh thần của Tuần Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng lại ở những ngày hội hay các chương trình biểu diễn, mà tiếp tục được nuôi dưỡng và xây dựng bền vững trong cộng đồng. Bởi suy cho cùng, thành công của phát triển văn hóa không chỉ nằm ở những công trình hay sự kiện lớn, mà phải được cảm nhận gắn với chất lượng cuộc sống nhằm hướng tới nhân cách con người và sự gắn bó của cộng đồng”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết” kết cấu gồm 5 chương: Nguồn cội, Ươm mầm, Vươn khơi, Sức mạnh miền diệu kỳ và Tiếp nối, chương trình tái hiện hành trình hình thành, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Văn hóa Cơ Tu góp phần làm phong phú thêm bản sắc Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Nội dung thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu văn hóa truyền thống với các hình thức trình diễn đương đại, qua đó tôn vinh bản sắc dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mở đầu là đại cảnh “Trăm miền di sản - Chung mái nhà Việt Nam”, tái hiện huyền thoại Lạc Long Quân - Âu Cơ cùng truyền thống dựng nước và giữ nước.

Các tiết mục tiếp nối khắc họa những sắc thái văn hóa đặc trưng của miền Trung và xứ Quảng những ngày văn hóa Chămpa, thương cảng Hội An, nghệ thuật tuồng, bài chòi, văn hóa Cơ Tu, các lễ hội, làng nghề truyền thống và văn hóa biển.

Tại hai chương “Sức mạnh miền diệu kỳ” và “Tiếp nối”, hình ảnh Đà Nẵng năng động, hiện đại được thể hiện qua các tiết mục kết hợp âm nhạc, múa, vũ kịch và nghệ thuật trình diễn đương đại như “Đà Nẵng 24h”, “City Of The Light”, “Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau”, “Made in Việt Nam”, “Tinh hoa Việt Nam”...