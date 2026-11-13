Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Theo đó, chuỗi hoạt động gồm: “Trưng bày tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng; chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2; “Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng năm 2026” tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 42 Bạch Đằng).

Dịp này, công chúng còn có cơ hội tham gia chương trình trải nghiệm quế Trà Leng với chủ đề “Quế ơi quế à” và hoạt động bảo tàng đêm “Đêm trăm đèn” do sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện.

Đáng chú ý, trong ngày 24.11, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ miễn phí vé tham quan tại cả 3 cơ sở cho du khách.

Chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2

Đây là lần đầu tiên Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026.

Các hoạt động được tổ chức nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình “Trưng bày tác phẩm mỹ thuật do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao năm 2026” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng là một trong những hoạt động đáng chú ý.

Thực hiện Quyết định số 334/25/BTV ngày 31.12.2025 của Hội Mỹ thuật Việt Nam, trong năm 2026, Hội đã chuyển giao 524 tác phẩm hội họa và điêu khắc cho Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng. Phần lớn tác phẩm là kết quả từ các đợt sáng tác do Hội tổ chức trong nhiều năm qua.

Sau khi tiếp nhận, các tác phẩm và tư liệu được kiểm kê, phân loại, bảo quản, lập hồ sơ khoa học và cập nhật thông tin theo quy trình chuyên môn của bảo tàng. Hoạt động này góp phần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản mỹ thuật.

Từ bộ sưu tập được chuyển giao, Trung tâm đã lựa chọn 43 tác phẩm tiêu biểu để giới thiệu đến công chúng, gồm 20 tác phẩm sơn dầu, 18 tác phẩm đồ họa, 2 tác phẩm sơn mài và 3 tác phẩm điêu khắc.

Với sự đa dạng về loại hình, chất liệu, đề tài và phong cách sáng tác, không gian trưng bày mang đến cho người xem cơ hội khám phá nhiều góc nhìn nghệ thuật, cảm nhận sự phong phú trong ngôn ngữ tạo hình cũng như những giá trị lịch sử, văn hóa được gửi gắm qua từng tác phẩm.

Không chỉ giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đến công chúng, hoạt động còn góp phần khẳng định vai trò của bảo tàng trong kết nối di sản với đời sống đương đại, đưa các giá trị nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Lễ khai mạc trưng bày sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 18.11.2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, số 78 Lê Duẩn, phường Hải Châu. Không gian trưng bày mở cửa đón khách từ ngày 18.11 đến hết ngày 30.11.2026.