Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm diễn ra từ ngày 29.9 đến 1.10.2026, với nhiều nội dung như hội thảo khoa học, dâng hương, dâng hoa, khánh thành dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm và Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Hội thảo làm rõ những giá trị về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng

Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân” diễn ra lúc 8h ngày 30.9 tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, với khoảng 200 đại biểu tham dự và hơn 40 tham luận của các nhà khoa học.

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Hội thảo tập trung nghiên cứu, làm rõ và khẳng định những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời làm sâu sắc những giá trị trong tư tưởng, nhân cách, đạo đức, tinh thần yêu nước và phụng sự nhân dân của cụ.

Đây cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi, bổ sung và làm rõ những vấn đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và di sản của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trong khuôn khổ hoạt động đồng hành, Bộ tem bưu chính kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ được phát hành. Triển lãm chuyên đề “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Những dấu ấn còn mãi” cũng được tổ chức, giới thiệu những tư liệu, hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của cụ.

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

Cùng ngày 30.9, các đoàn đại biểu sẽ tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi vào lúc 9h.

Hoạt động nhằm tưởng niệm, tri ân công lao và những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước, đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng đối với những người có công với quê hương, đất nước.

Tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng, lễ dâng hương, dâng hoa sẽ diễn ra lúc 15h ngày 30.9. Đây là hoạt động tưởng niệm, tri ân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và nâng cao trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ.

Trước lễ dâng hương, vào lúc 8h30 ngày 29.9, Lễ khánh thành Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ được tổ chức.

Việc hoàn thành dự án góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, phục vụ công tác giáo dục truyền thống và giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa đến các thế hệ hôm nay.

Gian thờ cụ Huỳnh Thúc Kháng tại căn nhà lưu niệm ở xã Thạnh Bình

Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng diễn ra lúc 8h ngày 1.10 tại Nhà hát Trưng Vương, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, với khoảng 700 đại biểu.

Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện, nhằm tưởng niệm, tôn vinh và khẳng định những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua Lễ kỷ niệm và các hoạt động đồng hành, TP. Đà Nẵng mong muốn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc; lan tỏa những giá trị về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Dịp này, triển lãm sách và tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng được tổ chức, với hơn 3.000 bản sách, tư liệu, tranh ảnh và báo Tiếng Dân phục vụ trưng bày.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để các nhà khoa học, đại biểu, nhân dân và thế hệ trẻ tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của một chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa, nhà báo và nhà lãnh đạo tiêu biểu của dân tộc; qua đó góp phần bồi dưỡng tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.