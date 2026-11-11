Đà Nẵng tổ chức bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong năm 2026

Thôn Đại Phước, xã Đại Lộc tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: LAM LIỄU

Theo đó, UBND thành phố thống nhất chủ trương tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong năm 2026, đồng thời đồng bộ nhiệm kỳ của các chức danh này với nhiệm kỳ chi bộ.

Cụ thể, đối với những thôn, tổ dân phố đang có trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố lâm thời, dù thuộc diện sắp xếp hay không, các địa phương đều phải tổ chức bầu cử trong năm 2026 để kiện toàn nhân sự theo quy định.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc diện sắp xếp nhưng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đang đảm nhiệm chức danh theo nhiệm kỳ, thành phố thống nhất rút ngắn nhiệm kỳ để tổ chức bầu cử trong năm 2026, bảo đảm tính đồng bộ trên toàn địa bàn.

Để triển khai hiệu quả, cấp ủy các xã, phường chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, chuẩn bị và tổ chức bầu cử; đồng thời phát huy vai trò của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại khu dân cư, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức liên quan.

UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp rà soát kỹ từng thôn, tổ dân phố; xác định rõ tình trạng tổ chức sau sắp xếp, nhân sự hiện có, thời điểm bầu cử gần nhất, nhiệm kỳ đang thực hiện và các trường hợp dùng nhân sự lâm thời. Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm hoàn thành công tác bầu cử trong năm 2026.

Công tác rà soát, lựa chọn và giới thiệu nhân sự phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định số 996-QĐ/TU ngày 22/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy cùng các quy định liên quan. Đồng thời, các địa phương phối hợp với cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên, từng bước chuẩn hóa đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Quá trình tổ chức bầu cử phải thực hiện đầy đủ các bước từ thông tin, tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự đến tổ chức hội nghị cử tri hoặc cuộc họp cộng đồng dân cư và các thủ tục liên quan; bảo đảm dân chủ, công khai, đúng trình tự, thẩm quyền và quy định hiện hành.

UBND thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp hướng dẫn, kiểm tra và giám sát công tác bầu cử.

Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo UBND thành phố sau khi các địa phương hoàn thành bầu cử, có kết quả công nhận nhân sự. Sở Tài chính hướng dẫn các xã, phường lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành bầu cử và có kết quả công nhận, UBND các xã, phường có trách nhiệm cập nhật, quản lý hồ sơ, thông tin nhân sự cùng nhiệm kỳ hoạt động, đồng thời báo cáo kết quả về UBND thành phố thông qua Sở Nội vụ.