Đà Nẵng tìm thông tin về liệt sĩ hy sinh trong trận Tết Mậu Thân 1968

Ngày 19/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn bộ binh 1 (R20), Mặt trận 4 Quảng Đà cùng các lực lượng tham gia tiến công vào TP. Đà Nẵng. Một bộ phận vượt sông Cẩm Lệ, đánh vào Sở Chỉ huy Quân đoàn I, Quân khu I của địch, sau đó tiếp tục chiến đấu tại Hòa Cường. Đại bộ phận Tiểu đoàn chiến đấu ở khu vực Trung Lương – Cồn Dầu (thuộc Hòa Đa trước đây), nay là khu vực phường Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích quyết liệt của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Hình ảnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại Đà Nẵng.

Qua thời gian, địa hình thay đổi, việc xác định vị trí an táng ban đầu và quá trình di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Thông tin từ nhân dân, đồng đội và nhân chứng là cơ sở quan trọng để bổ sung hồ sơ, xác minh, khoanh vùng khảo sát, tìm kiếm.

Bộ CHQS thành phố mong các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, vị trí an táng ban đầu, nơi chôn cất tập thể hoặc việc cất bốc, di chuyển hài cốt tại các khu vực trên. Những sơ đồ, hình ảnh, tài liệu liên quan và thông tin về người từng chứng kiến, tham gia chôn cất đều có thể góp phần mở thêm hướng tìm kiếm, đưa liệt sĩ về với đồng đội, quê hương.

Bộ CHQS TP. Đà Nẵng gặp gỡ các nhân chứng để tìm kiếm tư liệu liên quan, thông tin về nơi chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong trận Tết Mậu Thân 1968.

Trước đó, ngày 17/10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng (trước đây là tỉnh Quảng Nam cũ) cũng phát thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, đơn vị và người dân cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước đây.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tam Kỳ là địa bàn trọng điểm của tỉnh Quảng Nam (phía địch gọi là Quảng Tín). Lực lượng tham gia chiến dịch có tổng quân số 847 người, gồm Tiểu đoàn 70, Tiểu đoàn 72, Tiểu đoàn 74, Liên đội đặc công cùng các lực lượng pháo binh, đánh tăng.

Kế hoạch không thành công trước sự đàn áp của địch, 360 cán bộ, chiến sĩ ta anh dũng hy sinh. Vì cơ sở cách mạng lúc đó còn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận, an táng, thi thể các liệt sĩ có thể đã bị địch đưa đi chôn tập thể tại những nơi khác, chủ yếu ở vùng ven. Việc xác minh thông tin về nơi chôn cất cần sự chung tay của các nhân chứng và người dân.

Thông tin xin liên hệ: Thiếu tá Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng; số điện thoại: 0963.053.252.