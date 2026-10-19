Đà Nẵng tìm thông tin liệt sĩ hy sinh trong tết Mậu Thân năm 1968

Ngày 19/10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng kêu gọi nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và các nhân chứng cung cấp thông tin về nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trên địa bàn, phục vụ Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng lấy thông tin từ các cựu chiến binh.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, trong Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn bộ binh 1 (R20), Mặt trận 4 Quảng Đà cùng các lực lượng tham gia tiến công vào thành phố Đà Nẵng. Một bộ phận vượt sông Cẩm Lệ, đánh vào Sở Chỉ huy Quân đoàn I - Quân khu I của địch, sau đó tiếp tục chiến đấu tại Hòa Cường. Đại bộ phận Tiểu đoàn chiến đấu ở khu vực Trung Lương - Cồn Dầu, thuộc Hòa Đa trước đây, nay là khu vực Hòa Xuân. Trước các đợt phản kích quyết liệt của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Qua thời gian, địa hình thay đổi, việc xác định vị trí an táng ban đầu và quá trình di chuyển, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Thông tin từ nhân dân, đồng đội và nhân chứng là cơ sở quan trọng để bổ sung hồ sơ, xác minh, khoanh vùng khảo sát, tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng mong các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, vị trí an táng ban đầu, nơi chôn cất tập thể hoặc việc cất bốc, di chuyển hài cốt tại các khu vực trên. Những sơ đồ, hình ảnh, tài liệu liên quan và thông tin về người từng chứng kiến, tham gia chôn cất đều có thể góp phần mở thêm hướng tìm kiếm, đưa liệt sĩ về với đồng đội, quê hương.

Thông tin xin liên hệ đồng chí thiếu tá QNCN Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0963.053.252.

Hình ảnh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 được Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cung cấp.

Trước đó, ngày 16/10, Ban Chỉ huy quân sự phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng đã phát thư ngỏ kêu gọi cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 tại Thị xã Tam Kỳ.

Ban Chỉ huy quân sự phường Tam Kỳ cho hay, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, Thị xã Tam Kỳ là mục tiêu trọng điểm của tỉnh Quảng Nam (ta gọi là Quảng Nam, địch gọi là Quảng Tín).

Trong quá trình chiến đấu, 360 đồng chí, trong đó cán bộ chiến sĩ Đại đội 2/Tiểu đoàn 70 hy sinh tại Tỉnh đường (nay ở 62 Hùng Vương, Bàn Thạch, Đà Nẵng, nguyên là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cũ). Theo nhận định, bộ đội hy sinh nhiều ở nội thị (đặc biệt là trong Tỉnh đường, trụ sở chính quyền địch), cơ sở cách mạng ít có khả năng thu nhận an táng, địch sẽ đưa đi chôn tập thể ở khu vực khác (thường là vùng ven).

Trước thông tin nêu trên, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ kêu gọi các cấp Hội Cựu chiến binh; Ban liên lạc, Hội truyền thống các đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn Thị xã Tam Kỳ (cũ); các đồng chí cựu quân nhân, người tham gia kháng chiến, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thân nhân các gia đình liệt sĩ; các cơ quan, đơn vị trong, ngoài Quân đội và toàn thể Nhân dân chung tay cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong tết Mậu Thân 1968.

Thông tin cung cấp xin gửi về Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ, số 72 đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng. Người tiếp nhận thông tin gồm: Trung tá Trương Quang Chinh, Chính trị viên Ban CHQS phường, số điện thoại 0979.533.270; Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng, Trợ lý Chính trị Ban CHQS phường, số điện thoại 0962.266.299.