Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị sét đánh rơi xuống sông Trường Giang

Sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, đến sáng ngày 11/10, Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Thành cùng lực lượng công an xã, người dân và các đội cứu nạn đã tìm thấy thi thể Đ.V.P (sinh 1984, trú tổ 2, thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành).

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành bàn giao để gia đình đưa về lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Thi thi ông P được đưa lên bờ.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/10, ông Đ.V.P (SN 1984, trú tổ 2, thôn Hiệp Thành, xã Núi Thành) cùng vợ chèo ghe đánh bắt cá trên sông Trường Giang, đoạn khu vực Vịnh An An Hoà.

Lúc này, trời xảy ra mưa và có dông, ông P không may gặp sự cố do sét đánh rơi xuống sông, người vợ cùng ngồi trên ghe nhưng không bị sét đánh trúng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã cùng người dân có mặt, kịp thời cứu hộ đưa người vợ vào bờ an toàn, riêng ông P bị rơi xuống sông mất tích.