Đà Nẵng: Tìm thấy hài cốt liệt sỹ trong hầm trú ẩn tại xã Quế Sơn

Các di vật được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long, xã Quế Sơn (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Sơn đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại hầm trú ẩn Bà Hội (thôn Thuận Long, xã Quế Sơn).

Các hài cốt đã phân hủy nhiều, một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn; chỉ một trường hợp thu được mẫu để giám định.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gồm 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh, đặc biệt là một chiếc bông tai bằng vàng tây có ký hiệu chữ “NT.”

Ông Nguyễn Thái Quá (sinh năm 1951, trú xã Quế Sơn) thông tin, năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự trận địa tại khu vực này, ông thấy 3 đồng chí bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích khu vực hầm. Ông nghi các chiến sỹ bị ngạt và hy sinh ở bên trong hầm.

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhận định, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu, xác minh thông tin về đơn vị và danh tính các liệt sỹ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) đang tiếp tục tìm kiếm sâu bên trong hầm trú ẩn Bà Hội, thu thập thông tin, xác minh các dữ liệu liên quan nhằm phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sỹ.

Sau khi hợp nhất, Đà Nẵng có hơn 90.828 liệt sỹ, đến nay đã tìm kiếm, quy tập 78.668 hài cốt liệt sỹ, còn 7.259 liệt sỹ chưa được quy tập và 4.901 liệt sỹ chưa rõ thông tin.

Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc 138 hài cốt liệt sỹ theo kế hoạch; hoàn thành lấy mẫu tại 144/144 nghĩa trang liệt sỹ với 25.672 mộ được kiểm tra, lấy mẫu. Thành phố đã bàn giao 5.960 mẫu hài cốt liệt sỹ cho Viện Pháp y Quốc gia phục vụ giám định ADN.

Những kết quả này là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng tiếp tục triển khai tìm kiếm tại các địa bàn còn thông tin, đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sỹ./.