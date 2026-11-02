Đà Nẵng: Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn tại xã Quế Sơn

Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, qua thời gian, các hài cốt đã phân hủy nhiều, một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn; một trường hợp thu được mẫu hài cốt.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Cùng với hài cốt, đội tìm thấy nhiều vật dụng như: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK... Đáng chú ý, có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

Ông Nguyễn Thái Quá, sinh năm 1951, trú tại thôn Thuận Long cho hay, năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn.

Các di vật được phát hiện.

Sau đó, địch bắn pháo vào khu vực hầm. Ông nghi các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong. Một người dân từng canh tác tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Hiện ,đội đang tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm.