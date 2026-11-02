Đà Nẵng tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn tại xã Quế Sơn

Di vật được tìm thấy trong hầm trú ẩn tại xã Quế Sơn. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Theo Trung tá Mai Anh Tuấn, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, qua thời gian, các hài cốt đã phân hủy nhiều, một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn; một trường hợp thu được mẫu hài cốt.

Cùng với hài cốt, đội tìm thấy nhiều di vật như: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh. Đáng chú ý, có 1 chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

Hiện Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Theo ông Nguyễn Thái Quá (sinh năm 1951, trú tại thôn Thuận Long, xã Quế Sơn), năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm. Ông nghi các bộ đội bị ngạt và hy sinh bên trong.

Một người dân từng canh tác tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Qua tìm hiểu, xác minh bước đầu, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm.