Đà Nẵng, tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong căn hầm trú ẩn

Các hài cốt được phát hiện đã phân hủy nhiều, một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn; một trường hợp thu được mẫu hài cốt. Ngoài ra, lực lượng tìm thấy nhiều di vật như: 2 xẻng bộ binh, 2 nồi, 1 nắp nồi, 1 vá ăn, 2 võng, 2 tấm tăng mưa, dây ba lô, 20 nút áo, các bộ phận đèn dầu, 1 khẩu súng AK, 1 bộ quần áo màu xám cùng nhiều mảnh vải dù, vải quần áo màu xanh. Đáng chú ý, có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt

Theo thông tin do ông Nguyễn Thái Quá (1951, trú tại thôn Thuận Long) cung cấp, vào năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông nhìn thấy 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, địch bắn pháo tập kích vào khu vực hầm.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Nhiều khả năng các chiến sĩ bị ngạt và hy sinh bên trong. Một người dân khác trú tại địa phương cũng cho biết, tại đây cũng cung cấp thông tin đã phát hiện xương người khi mở cửa vào hầm, sau đó lấp cửa hầm lại.

Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong chiến tranh, Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là thông tin để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ. Hiện đội đang tiếp tục tìm kiếm sâu vào bên trong căn hầm.

C.K