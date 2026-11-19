Cụ thể, trong quá trình khai quật tại thôn Thạch Bích, xã Quế Phước, Tổ công tác số 4 thuộc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS TP Đà Nẵng phát hiện 2 hài cốt cùng 2 tấm bia xi măng.

Hai tấm bia có khắc tên liệt sĩ tại xã Quế Phước (TP Đà Nẵng)

Hài cốt thứ nhất còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 14 chiếc răng. Tấm bia đi kèm có hình ngôi sao năm cánh, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Tô Ng... Lang”, thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 200, Trung đoàn 93”. Tại vị trí này, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số mảnh bom, đạn AK.

Hài cốt thứ hai còn các đoạn xương ống chân, xương ống tay, xương hộp sọ và 22 chiếc răng. Tấm bia có hình ngôi sao, dòng chữ “đội viên”, phần tên đọc được là “Nguyễn Gia”, thông tin đơn vị “Tiểu đoàn 10, Trung đoàn 96”. Ngoài ra, các di vật được tìm thấy gồm một số mảnh bom, đạn AK và 2 nút áo.

Thông tin trên hai tấm bia cùng các di vật được phát hiện sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục đối chiếu hồ sơ, xác minh danh tính các liệt sĩ.

Nhiều di vật liệt sĩ được tìm thấy trong ngày 19/11 tại TP Đà Nẵng

Cũng trong ngày 19/11, tại thôn Trà Dương, xã Trà My, Tổ công tác số 3 phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt đã phân hủy nặng, các mảnh xương ống chân vỡ vụn. Những di vật được tìm thấy gồm vải dù, võng, dây nịt, 14 nút áo, quần và một chiếc tô.

Để tiếp tục thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Bộ CHQS TP Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng và nhân dân cung cấp thông tin về nơi bộ đội hy sinh, vị trí an táng ban đầu, sơ đồ mộ và các giấy tờ, tư liệu liên quan.

Mọi thông tin có thể được cung cấp thông qua Ban CHQS xã, phường để chuyển đến cơ quan chức năng xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.