Trước đó khoảng 20h ngày 17/11, trong lúc đi soi ếch tại khu vực rừng cao su thuộc thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, ông Hồ Văn Bình (SN 1985) cùng hai người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Khâm Đức chỉ đạo Công an xã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

UBND xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng tìm thân nhân cháu bé bị để lại trong rừng cao su.

Theo kết quả thăm khám ban đầu, cháu bé có giới tính nữ, nặng 2,7kg; dây rốn khô nhưng chưa rụng, mắt phải bị tổn thương nhẹ.

Hiện sức khỏe cháu bé ổn định, đang được Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian UBND xã hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

UBND xã Khâm Đức đã có thông báo đến người dân, đề nghị cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến liên hệ nhận lại con (cháu), mang theo các giấy tờ cần thiết theo quy định pháp luật.

Thông báo được UBND xã Khâm Đức niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 7 ngày liên tục (từ ngày 19/11 đến hết ngày 25/11).

Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé, UBND xã Khâm Đức sẽ thông báo cho tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng để tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục giao trẻ cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhận nuôi theo quy định pháp luật.