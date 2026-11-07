Đà Nẵng tìm ra 3 Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

Sáng 7.11, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2026.

Cuộc thi do Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng tổ chức, dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An phát biểu tại buổi lễ

Hoạt động nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen đọc, đồng thời tìm kiếm, tôn vinh những học sinh có khả năng truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Năm 2026 là lần đầu tiên cuộc thi được triển khai trong không gian thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất, thu hút 10.804 bài dự thi.

Qua các vòng sơ khảo, chung khảo và phỏng vấn trực tiếp 30 thí sinh xuất sắc, Ban tổ chức đã lựa chọn 3 thí sinh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng và 27 thí sinh đạt giải Văn hóa đọc.

Trao giải "Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng" cho 3 học sinh

Bên cạnh giải cá nhân, Ban tổ chức còn trao giải tập thể cho 3 trường có số lượng học sinh tham gia đông và 3 trường có chất lượng bài dự thi tốt.

Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cũng đã đề xuất Bộ VHTTDL biểu dương 3 thí sinh đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An đánh giá, cuộc thi ngày càng thu hút sự quan tâm của học sinh và các nhà trường đối với việc đọc sách, phát triển tri thức. Nhiều bài dự thi năm nay thể hiện tư duy độc lập, khả năng cảm thụ và sự sáng tạo của học sinh.

Đáng chú ý, các em không chỉ giới thiệu những cuốn sách yêu thích mà còn đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc như xây dựng sách nói hỗ trợ người khiếm thị, thành lập câu lạc bộ đọc sách, tổ chức hoạt động giới thiệu sách và lan tỏa văn hóa đọc trên các nền tảng số.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những gương mặt tiêu biểu có tình yêu với sách, có khả năng truyền cảm hứng và lan toả văn hoá đọc đến gia đình, nhà trường và cộng đồng

Đây là năm thứ 8 cuộc thi được tổ chức theo Đề án “Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, ban hành kèm Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 5.1.2018 của UBND thành phố.

Qua các năm, cuộc thi góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách trong trường học, khuyến khích tinh thần tự học, sáng tạo và từng bước xây dựng môi trường văn hóa đọc trong cộng đồng.

Cuộc thi lan tỏa tình yêu sách và khơi dậy niềm đam mê đọc trong học sinh

Thời gian tới, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục, các địa phương và đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cuộc thi tại cơ sở; đổi mới phương thức phát triển văn hóa đọc, gắn kết quả cuộc thi với các hoạt động thực tiễn, hướng đến xây dựng môi trường đọc thường xuyên và bền vững.