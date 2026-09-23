Đà Nẵng tìm phương án tái định cư lâu dài cho 40 hộ dân thôn Ga Ry

Đại tá Nguyễn Thế Vinh thăm người dân thôn Ga Ry, xã Hùng Sơn.

Ngày 23/9, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn.

Nội dung được đặc biệt quan tâm là phương án bảo đảm an toàn lâu dài cho 40 hộ dân thôn Ga Ry đã phải di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát kỹ các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế từng địa bàn.

Lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán phải được xác định cụ thể, sẵn sàng triển khai khi có mưa lớn; không để bị động khi xảy ra sạt lở, lũ quét.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ga Ry, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong nắm tình hình, cảnh báo và hỗ trợ người dân. Mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh tặng quà các hộ dân thôn Ga Ry xã Hùng Sơn. Ảnh: Quang Cường - Bộ CHQS Đà Nẵng.

Đối với 40 hộ dân thôn Ga Ry đã được di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, Chỉ huy trưởng đề nghị UBND xã sớm rà soát quỹ đất, đề xuất phương án tái định cư phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Việc di dời trước mắt đã giúp người dân tránh nguy hiểm, nhưng cần có phương án nơi ở ổn định để bảo đảm an toàn lâu dài, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thăm, động viên và trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ 40 hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau di dời.