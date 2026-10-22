Đà Nẵng tìm nhân chứng biết nơi chôn cất 200 hài cốt tại cứ điểm Ngok Tavat

Ngày 22/10, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đang tiếp tục xác minh thông tin về khu vực nghi chôn cất tập thể nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh tại cứ điểm Ngok Tavat, tháng 5/1968; đồng thời kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và Nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng khảo sát sau khi tiếp nhận tin báo từ nhân chứng.

Theo tài liệu lịch sử, ngày 10/5/1968, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 tiến công cứ điểm Ngok Tavat, mở đầu chiến dịch tiến công giải phóng chi khu quân lỵ Khâm Đức. Khu vực cứ điểm hiện thuộc xã Phước Năng, TP Đà Nẵng; trước đây thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ CHQS thành phố tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Quốc Nhung, SN 1947, hiện trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ. Ông Nhung nguyên là tiểu đội trưởng cối 60mm, trực tiếp tham gia chiến đấu và thu dọn chiến trường tại đây.

Theo thông tin ông Nhung cung cấp, sau trận đánh, khoảng 200 người được chôn cất tại khu vực cứ điểm, gồm khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ Quân giải phóng và 80 quân nhân phía đối phương. Các vị trí chôn cất nằm trong hệ thống giao thông hào quanh cứ điểm và một khu vực cách trận địa khoảng 400-500m.

Ngày 19/10/2026, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức khảo sát thực địa tại đồi Ngok Tavat, bước đầu ghi nhận những thông tin phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm. Thông tin về số lượng người được chôn cất và vị trí chôn cất hiện đang được xác minh, chưa phải kết quả khai quật chính thức.

Để có thêm căn cứ đối chiếu, xác định chính xác khu vực tìm kiếm, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đề nghị các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Ngok Tavat, Khâm Đức trong tháng 5/1968, nhất là cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 2; những người từng làm nhiệm vụ vận tải, quân y, thu dọn chiến trường, chôn cất người hy sinh sau trận đánh cung cấp thông tin liên quan.

Bộ CHQS thành phố cũng mong nhận được thông tin từ người dân từng sinh sống tại khu vực Ngok Tavat, Khâm Đức, Phước Năng và vùng lân cận trong thời kỳ chiến tranh; thân nhân liệt sĩ, các ban liên lạc cựu chiến binh cùng những tổ chức, cá nhân đang lưu giữ nhật ký chiến trường, bản đồ, sơ đồ trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ hy sinh hoặc tài liệu về nơi chôn cất.

Sau hơn 58 năm, những ký ức về trận đánh, hệ thống giao thông hào, dấu tích nơi chôn cất và danh tính người hy sinh đều có thể trở thành manh mối quý, giúp các lực lượng thu hẹp phạm vi tìm kiếm, sớm tìm lại đồng đội còn nằm lại giữa núi rừng Phước Năng. Bộ CHQS thành phố mong các ban liên lạc cựu chiến binh, cơ quan báo chí và cộng đồng cùng chia sẻ để thông tin đến được với những người từng chiến đấu, công tác tại địa bàn.

Mọi thông tin xin liên hệ: Thiếu tá Cao Văn Long, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0963.053.252.