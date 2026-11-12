Đà Nẵng: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các địa bàn trọng điểm

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ngày 12/11, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quế An, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ vừa được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quế An.

Từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Sơn phối hợp với các ban, ngành và các thôn gặp gỡ nhân chứng, đối chiếu tài liệu, khảo sát thực địa.

Từ ngày 26/10 đến 4/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 xã tổ chức tìm kiếm, cất bốc 8 hài cốt liệt sỹ.

Năm hài cốt được tìm thấy tại hầm trú ẩn Bà Hội, thôn Thuận Long. Ba hài cốt còn lại được quy tập từ những phần mộ mà người dân địa phương đã gìn giữ, chăm nom nhiều năm.

Tại hầm trú ẩn Bà Hội, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như võng dù, xẻng bộ binh, tấm tăng che mưa và một chiếc bông tai khắc chữ “NT."

Trong đợt quy tập này, các lực lượng thu được 4 mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin để xác định danh tính liệt sỹ và sớm báo tin cho thân nhân.

Trong giai đoạn 2 của chiến dịch, thành phố phấn đấu đến ngày 27/7/2027 hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sỹ; khảo sát, xác minh, kết luận 100% nguồn thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát việc hoàn trả hiện trạng phần mộ sau lấy mẫu, bảo đảm chu toàn, tươm tất, trang trọng.

Trường hợp phát sinh hư hỏng, cần tu bổ, cơ quan quân sự phối hợp với Ủy ban Nhân dân địa phương báo cáo, đề xuất.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, các địa phương thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau,” triển khai ngay tại những nơi đủ điều kiện. Các địa phương được chỉ đạo nhanh chóng báo cáo kế hoạch cụ thể về Ban Chỉ đạo thành phố, xác định rõ cách thức, các bước và thời gian thực hiện, trước mắt, tập trung triển khai tại những địa bàn trọng điểm trong tháng 12.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi xuyên suốt địa bàn được phân công. Quá trình khảo sát, xác minh nhân chứng phải chặt chẽ, tránh làm vội, thiếu căn cứ./.