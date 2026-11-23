Ngày 23.11, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức Vòng sơ khảo Hội thi Lễ tân khách sạn Đà Nẵng năm 2026.

Hội thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 448/KH-SVHTTDL ngày 16.4.2026 của Sở VHTTDL, triển khai Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 23.3.2026 của UBND thành phố.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa kỹ năng nghề nghiệp và tăng cường tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, tạo cơ hội để đội ngũ nhân viên lễ tân tại các cơ sở lưu trú giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu khai mạc Hội thi

Đại biểu cùng các thí sinh tham dự Hội thi

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh, Hội thi Lễ tân khách sạn Đà Nẵng năm 2026 không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn là hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động trong ngành du lịch.

Thông qua Hội thi, thành phố mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nghề, xây dựng văn hóa phục vụ chuyên nghiệp, khuyến khích phong trào tự học tập, rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp trong đội ngũ lao động du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, mục tiêu đặt ra là xây dựng đội ngũ lễ tân không chỉ giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ mà còn tận tâm, tinh tế, am hiểu văn hóa và giàu lòng mến khách.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị có thí sinh tham gia Hội thi

Hội thi năm nay thu hút gần 40 thí sinh đến từ các cơ sở lưu trú du lịch và cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung chính là nghiệp vụ lễ tân và ngoại ngữ.

Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất bước vào Vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 1.12.2026.

Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ tham gia phần thi giới thiệu về đơn vị và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Căn cứ kết quả thi, Ban tổ chức sẽ trao 10 giải thưởng, gồm 1 giải Nhất (trị giá 2 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 1,5 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải 1 triệu đồng) và 4 giải Lễ tân triển vọng (mỗi giải 500.000 đồng).

Ngoài ra, Hội thi còn có các giải phụ dành cho thí sinh có câu trả lời hay nhất, phần trình diễn ấn tượng nhất và sinh viên triển vọng, nhằm ghi nhận năng lực, khuyến khích tinh thần học hỏi và tạo động lực phát triển nghề nghiệp cho người tham gia.

Đại diện Ban Giám khảo thông qua thể lệ, quy chế Hội thi, tiêu chí chấm điểm

Đại biểu và các thí sinh tham gia Hội thi

Trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển với hệ thống tài nguyên và sản phẩm ngày càng đa dạng, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, trải nghiệm của du khách cũng ngày càng cao.

Việc phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng ngoại ngữ và thích ứng tốt với thị trường khách quốc tế được xem là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Trong chuỗi trải nghiệm tại các cơ sở lưu trú, nhân viên lễ tân giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là bộ phận trực tiếp tạo ấn tượng ban đầu, kết nối các dịch vụ và góp phần quyết định mức độ hài lòng của du khách trong suốt thời gian lưu trú.

Không chỉ đại diện cho hình ảnh, thương hiệu của mỗi khách sạn, phong cách giao tiếp và chất lượng phục vụ của nhân viên lễ tân còn góp phần thể hiện văn hóa hiếu khách, lan tỏa hình ảnh Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế.

Các thí sinh trình bày phần thi nghiệp vụ trong sáng 23.11

Một điểm đáng chú ý của Hội thi là bên cạnh nhân viên đang làm việc tại các khách sạn, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch cũng được tạo điều kiện tham gia.

Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế, giao lưu với những người có kinh nghiệm, thể hiện kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo, đồng thời định hướng rõ hơn con đường nghề nghiệp trong tương lai.

Thông qua các phần thi, Ban tổ chức cũng kỳ vọng tạo điều kiện để các cơ sở lưu trú và cơ sở đào tạo trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành du lịch.

Hội thi Lễ tân khách sạn Đà Nẵng năm 2026 không chỉ góp phần tôn vinh những cá nhân có năng lực, tâm huyết với nghề mà còn thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng phục vụ trong các cơ sở lưu trú.

Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân lực du lịch chuyên nghiệp, thân thiện, góp phần khẳng định chất lượng dịch vụ và vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.