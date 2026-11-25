Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao quà cho đại diện thành phố Essaouira tại buổi làm việc. Ảnh: Đoàn công tác

Thành phố Essaouira nổi tiếng với khu đô thị cổ Medina được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, cùng các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật và thủ công truyền thống đặc sắc, tạo dựng thương hiệu điểm đến văn hóa giàu sức hút đối với du khách quốc tế.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao kinh nghiệm của Essaouira trong bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa địa phương gắn với phát triển du lịch và hoạt động sáng tạo.

Lãnh đạo thành phố giới thiệu tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng về kinh tế biển, du lịch, văn hóa và di sản với hai di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, cùng hệ thống làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và tài nguyên du lịch biển, sinh thái phong phú.

Năm 2023, Hội An chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, trong khi Essaouira được UNESCO ghi danh là thành phố sáng tạo ở lĩnh vực âm nhạc từ năm 2019.

Đây là điểm tương đồng và lợi thế bổ trợ giữa hai địa phương, tạo nền tảng thuận lợi để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa và nghiên cứu hợp tác sáng tạo.

Trong định hướng phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, Đà Nẵng xác định văn hóa và di sản là nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế, du lịch và xây dựng bản sắc đô thị; chú trọng phát triển không gian sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, du lịch văn hóa và các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo có giá trị gia tăng cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm của Essaouira trong quản lý, bảo tồn đô thị lịch sử gắn với du lịch bền vững; phát huy vai trò cộng đồng gìn giữ di sản; huy động nguồn lực xã hội cho bảo tồn và phát triển không gian văn hóa, sáng tạo.

Đà Nẵng cũng đặc biệt quan tâm kinh nghiệm tổ chức lễ hội âm nhạc, nghệ thuật quốc tế, tiêu biểu như: Lễ hội Âm nhạc Gnaoua và Âm nhạc thế giới cũng như cách xây dựng thương hiệu thành phố sáng tạo, hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân và phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch.

Hai bên nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc, nghệ thuật dân gian, triển lãm thủ công mỹ nghệ và chương trình trải nghiệm văn hóa, kết hợp thế mạnh âm nhạc của Essaouira với giá trị thủ công, nghệ thuật dân gian của Đô thị cổ Hội An và Đà Nẵng; đồng thời trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Đồng thời, thúc đẩy kết nối trong khuôn khổ Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO giữa các cơ quan quản lý văn hóa, di sản và du lịch hai địa phương; tạo điều kiện giao lưu nghệ nhân, nghệ sĩ, chuyên gia, tổ chức sáng tạo; nghiên cứu chương trình hợp tác bảo tồn di sản, phát triển nghề thủ công, âm nhạc truyền thống và quảng bá điểm đến.

Hai bên xác định đầu mối liên hệ, duy trì trao đổi thông tin, nghiên cứu tổ chức các cuộc làm việc trực tuyến giữa cơ quan chuyên môn và xem xét triển khai một số hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, quảng bá du lịch phù hợp điều kiện thực tế mỗi địa phương.

Dịp này, Thị trưởng thành phố Essaouira giới thiệu định hướng phát triển của địa phương, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn khu đô thị cổ Medina, phát triển công nghiệp văn hóa, tổ chức sự kiện âm nhạc, nghệ thuật quốc tế và kết quả tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO; đồng thời trao đổi, đánh giá tiềm năng, cơ hội hợp tác với Đà Nẵng trong lĩnh vực văn hóa, di sản và du lịch.