Đà Nẵng tìm giải pháp thu hút nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế đêm

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm việc với các sở, ngành liên quan. Ảnh: T.CÔNG

Báo cáo về công tác thu hút nhân lực, đại diện các sở, ngành đề xuất cần rà soát, hoàn thiện chính sách phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố. Cụ thể, cần xác định rõ nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên; phân loại đối tượng và xây dựng các tiêu chí về đào tạo.

Chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị tổng hợp cơ chế đang thực hiện, rà soát quy định để xây dựng nghị quyết chung về thu hút nhân lực chất lượng cao.

Chính sách đưa ra phải sát thực tiễn, có đánh giá, số liệu chứng minh và đặc biệt quan tâm đến việc thu hút đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị xem xét thành lập Ban chỉ đạo với sự tham gia của lãnh đạo thành phố nhằm triển khai nhiệm vụ toàn diện, sâu sát.

Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Về công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin, từ nay đến cuối năm, sở xây dựng kế hoạch, xác định sản phẩm cụ thể, nhiệm vụ của các ngành và cơ chế, chính sách cần áp dụng.

Một số chính sách dự kiến trình HĐND thành phố liên quan đến tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, tạo thuận lợi cho các đoàn làm phim quảng bá hình ảnh thành phố, phát triển sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang thương hiệu thành phố…

Trước mắt, ngành tập trung phát triển nghệ thuật biểu diễn, các chương trình nghệ thuật đặc biệt; xây dựng danh mục sự kiện năm 2027 và cụ thể hóa nhiều nội dung hợp tác với doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: T.CÔNG

Đối với kinh tế đêm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện kế hoạch phát triển theo hướng khả thi để sớm triển khai; đề xuất hỗ trợ đẩy nhanh các dự án lớn, ưu tiên nguồn lực và tổ chức các lễ hội nhằm kích cầu du lịch, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm phải xác định rõ sản phẩm cụ thể. Trong năm 2026, cần làm rõ những cơ chế, chính sách đang nghiên cứu ban hành và các hoạt động cụ thể sẽ triển khai.

Show diễn thực cảnh tại Đảo Ký ức Hội An là sản phẩm được đánh giá cao trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Ảnh minh họa: Q.TUẤN

Đồng thời giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo các sở, ngành cụ thể hóa nhiệm vụ; chủ động làm việc với doanh nghiệp để triển khai các hoạt động, sự kiện cụ thể, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.