Đà Nẵng tìm giải pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: CĐ.

Sáng 29/10, tại phường Hội An, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên địa bàn thành phố”.

Tọa đàm do bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và ông Phạm Trường Sơn, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố đồng chủ trì. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là nền tảng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững. Dân chủ phải được thực hiện thực chất, bảo đảm người dân được tham gia đóng góp ý kiến, được lắng nghe, xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của mình.

Các đại biểu trình bày ý kiến tại buổi tọa đàm. Ảnh: NT.

Trong bối cảnh Đà Nẵng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở cần linh hoạt, sát thực tiễn, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề trọng tâm, gồm chia sẻ mô hình, sáng kiến thực hiện dân chủ ở cơ sở; giải pháp giúp người dân tiếp cận thông tin, tham gia góp ý và giám sát các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống như, quy hoạch, đất đai, đầu tư công, an sinh xã hội; đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan chức năng, đổi mới phương thức tiếp nhận ý kiến và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: CĐ.

Các đại biểu cũng đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân, kết hợp với hình thức đối thoại trực tiếp để bảo đảm quyền tham gia của người dân ở vùng khó khăn và người cao tuổi.

Từ kết quả tọa đàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị các cấp, ngành tăng cường đối thoại, nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhân dân; Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; đồng thời nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương.