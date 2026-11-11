Đà Nẵng tìm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch

Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng vừa tổ chức tọa đàm “Giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch trên địa bàn TP. Đà Nẵng”, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Đà Nẵng phát biểu tại tọa đàm

Theo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố có thêm nhiều lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và hệ thống sản phẩm du lịch. Bên cạnh du lịch biển, nghỉ dưỡng, các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa bản địa, sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp, làng nghề và trải nghiệm ngày càng có thêm dư địa phát triển.

Việc mở rộng không gian du lịch tạo cơ hội để thành phố tái cấu trúc các khu vực, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách và hình thành những chuỗi sản phẩm có tính kết nối, bổ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, năng lực cạnh tranh và khả năng phục vụ các phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Theo thống kê, đến tháng 10.2026, Đà Nẵng có khoảng 80.000 lao động trực tiếp làm việc trong lĩnh vực du lịch, trong đó hơn 70% đã qua đào tạo.

Toàn thành phố hiện có gần 2.500 cơ sở lưu trú du lịch, 723 doanh nghiệp lữ hành, 7.443 hướng dẫn viên (gồm 5.343 hướng dẫn viên quốc tế, 1.996 hướng dẫn viên nội địa và 104 hướng dẫn viên tại điểm), 56 khu, điểm du lịch, hơn 2.600 đơn vị vận chuyển, hơn 100 tàu phục vụ du lịch, hơn 10.000 cơ sở dịch vụ ăn uống và khoảng 200 nhà hàng đang sử dụng lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp quy mô lớn.

Quy mô hoạt động lớn khiến nhu cầu tuyển dụng mới, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động luôn ở mức cao, nhất là đối với các vị trí quản lý, lễ tân, buồng phòng, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên và nhân sự sử dụng ngoại ngữ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đà Nẵng chia sẻ tại tọa đàm

Thời gian qua, lực lượng lao động tại các doanh nghiệp du lịch cơ bản ổn định, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề; chủ động tổ chức đào tạo tại chỗ, đào tạo chéo hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo để bổ sung nhân lực.

Một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn còn xây dựng trung tâm đào tạo riêng, áp dụng mô hình quản trị nhân lực hiện đại. Các khách sạn thuộc hệ thống quản lý quốc tế cũng linh hoạt tuyển dụng chuyên gia, lao động nước ngoài và điều động nhân sự quản lý từ địa phương khác để bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Dù vậy, công tác phát triển nguồn nhân lực du lịch vẫn còn những hạn chế. Chất lượng lao động giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều; nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là người có trình độ ngoại ngữ và kinh nghiệm quản lý, còn thiếu.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động sử dụng những ngoại ngữ phục vụ thị trường mới như tiếng Nga, tiếng Ả Rập. Với doanh nghiệp quy mô nhỏ, hạn chế về tài chính cũng khiến việc đầu tư cho đào tạo dài hạn chưa được chú trọng đúng mức. Mối liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo chưa thực sự chặt chẽ.

Bên cạnh đó, đặc thù hoạt động du lịch mang tính thời vụ gây khó khăn trong tuyển dụng, đào tạo và giữ chân người lao động, đồng thời ảnh hưởng đến công tác thống kê, quản lý nguồn nhân lực.

Tác động kéo dài sau đại dịch COVID-19, quy mô và năng lực tài chính còn hạn chế của nhiều doanh nghiệp, nguồn kinh phí đào tạo thấp cũng là những nguyên nhân khiến chất lượng nhân lực chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Các doanh nghiệp du lịch và các cơ sở đào tạo về du lịch trên địa bàn chia sẻ ý kiến tại tọa đàm

Tại tọa đàm, đại diện các sở, ngành, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về thực trạng, nhu cầu sử dụng lao động, những khó khăn trong đào tạo, tuyển dụng và giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng chia sẻ về định hướng phát triển ngành du lịch thành phố, đồng thời phân tích nhu cầu nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ trong giai đoạn mới.

Đại diện Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng trao đổi về công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp, định hướng đào tạo nhân lực; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Trong khi đó, đại diện Sở Nội vụ Đà Nẵng đề cập định hướng triển khai công tác đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động, đặc biệt là lao động ngành du lịch; đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động đánh giá kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu của người lao động và doanh nghiệp.

Từ góc độ sử dụng lao động, đại diện Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng và Chi hội Điểm đến Sự kiện TP. Đà Nẵng chia sẻ về nhu cầu nhân lực, yêu cầu kỹ năng nghề, nghiệp vụ và ngoại ngữ; những khó khăn trong tuyển dụng, đào tạo, giữ chân người lao động…

Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo, thực hành và đánh giá kỹ năng nghề.

Đại diện Trường Đại học Đông Á đề xuất đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp và nhu cầu thị trường lao động. Đại diện Trường Cao đẳng Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, cập nhật chương trình theo tiêu chuẩn nghề và yêu cầu của doanh nghiệp; tổ chức đào tạo thực hành, thực tập, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo.

Phiên thảo luận cũng tập trung đề xuất các giải pháp phối hợp giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, hướng đến xây dựng cơ chế liên kết thực chất, trong đó doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng chương trình, đào tạo thực hành và đánh giá chất lượng đầu ra.

Theo thống kê, đến tháng 10.2026, Đà Nẵng có khoảng 80.000 lao động trực tiếp làm việc trong lĩnh vực du lịch, trong đó hơn 70% đã qua đào tạo

Ghi nhận các ý kiến tại tọa đàm, lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những trao đổi thẳng thắn và đề xuất thiết thực của các cơ quan, đơn vị. Các tham luận đã phản ánh tương đối toàn diện thực trạng, nhu cầu sử dụng lao động cũng như những khó khăn trong công tác đào tạo, tuyển dụng nhân lực du lịch hiện nay.

Theo đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, phát triển nguồn nhân lực du lịch không phải là nhiệm vụ riêng của ngành du lịch, cơ sở đào tạo hay doanh nghiệp, mà cần sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên và thực chất giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường, Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp.

Sở VHTTDL mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Hiệp hội Du lịch thành phố, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp để từng bước hình thành đội ngũ nhân lực du lịch có chất lượng, chuyên nghiệp, thích ứng với xu hướng mới.

Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để Đà Nẵng nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh và phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn tới.