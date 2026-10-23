Đà Nẵng: Tìm giải pháp chấn chỉnh tình trạng rác thải tồn đọng

Tại buổi họp báo quý III-2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 23-10, bà Đoàn Thị Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông tin về những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và các nhiệm vụ thành phố đang tập trung triển khai.

Rác

tồn đọng do nhiều nguyên nhân

Qua kiểm tra thực tế và tiếp nhận phản ánh từ báo chí, mạng xã hội, cơ quan chức năng ghi nhận tại một số khu vực vẫn xuất hiện tình trạng đổ, tập kết rác không đúng quy định. Rác thải bị bỏ tại khu đất trống, vỉa hè, lòng đường không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây áp lực cho công tác vệ sinh môi trường đô thị.

Bà Đoàn Thị Kim Anh thông tin về những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Đà Nẵng, trong đó có tình trạng rác tồn đọng ở một số khu dân cư.

Theo bà Đoàn Thị Kim Anh, một trong những nguyên nhân là ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh và người tiêu dùng chưa cao. Việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần chưa được thực hiện đồng đều; tình trạng bỏ rác sai giờ, sai địa điểm hoặc không theo lịch thu gom vẫn còn diễn ra.

Tuy nhiên, bất cập không chỉ xuất phát từ hành vi của người thải bỏ rác. Năng lực cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường tại một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Thiếu nhân công, phương tiện chuyên dụng khiến việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt có thời điểm chậm từ 2-3 ngày. Dù các đơn vị đã điều chỉnh tiền lương và mở rộng tuyển dụng, nguồn lao động phổ thông vẫn chưa đáp ứng nhu cầu.

Đặc thù địa hình đô thị cũng tạo thêm khó khăn. Nhiều kiệt, hẻm nhỏ không thuận lợi cho phương tiện cơ giới tiếp cận, trong khi chủng loại xe thu gom chưa thực sự phù hợp với điều kiện từng khu vực. Việc quy hoạch, bố trí điểm tập kết rác còn thiếu đồng bộ; quá trình ngầm hóa các điểm trung chuyển gặp vướng mắc trong phối hợp và lấy ý kiến đồng thuận của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư.

Ở góc độ quản lý, công tác thông tin về lịch trình, phương án thu gom tại một số địa phương chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa chính quyền, đơn vị cung ứng dịch vụ và người dân chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác sai quy định chưa đủ sức răn đe.

Thực tế này cho thấy, muốn hạn chế tình trạng rác tồn đọng, thành phố cần xử lý đồng thời cả khâu tổ chức thu gom, năng lực vận chuyển, hạ tầng tập kết và ý thức chấp hành của cộng đồng.

Tăng chuyến thu gom, chấn chỉnh chất lượng dịch vụ

Trước tình trạng rác thải sinh hoạt tập kết không đúng nơi quy định, thu gom chậm tại một số khu dân cư, tuyến đường, Đà Nẵng xác định cần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động vệ sinh môi trường, đồng thời rà soát năng lực của các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Bà Đoàn Thị Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có ý thức chấp hành quy định về thời gian, địa điểm bỏ rác của một bộ phận người dân, hộ kinh doanh; hạn chế về nhân lực, phương tiện thu gom và những bất cập trong hạ tầng tại các tuyến kiệt, hẻm nhỏ.

Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển là yêu cầu nhằm hạn chế rác tồn đọng, bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, việc công khai phương án thu gom ở một số địa phương chưa kịp thời; sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở, đơn vị thu gom và người dân chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác sai quy định cũng chưa đủ sức răn đe.

Để khắc phục, thành phố định hướng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường, xem xét xử lý hoặc thay thế những đơn vị không đáp ứng yêu cầu về năng lực, chất lượng. Cùng với chấn chỉnh khâu thu gom, vận chuyển, Đà Nẵng tập trung đầu tư, vận hành hạ tầng xử lý chất thải rắn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và các khu xử lý phía Nam thành phố.

Về lâu dài, thành phố đặt trọng tâm vào hoàn thiện hạ tầng xử lý, thúc đẩy phân loại chất thải tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế và giảm tỷ lệ chôn lấp. Hiệu quả của các giải pháp này không chỉ phụ thuộc vào năng lực của đơn vị dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật, mà còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của chính quyền cơ sở và ý thức chấp hành của người dân.

Hoàn thiện hạ tầng xử lý rác giai đoạn 2026-2030

Bên cạnh việc chấn chỉnh công tác thu gom, vận chuyển, Đà Nẵng định hướng đầu tư hạ tầng xử lý chất thải rắn theo hướng đồng bộ, nâng cao hiệu quả xử lý và giảm áp lực chôn lấp.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của UBND thành phố, Đà Nẵng tập trung đầu tư, vận hành hạ tầng xử lý chất thải rắn tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và các khu xử lý phía Nam thành phố.

Toàn cảnh họp báo Quý III-2026.

Tại họp báo quý III-2026, ngành chức năng cũng đề cập các giải pháp nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố hướng đến thúc đẩy phân loại chất thải tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế và khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm hạn chế lượng rác phải chôn lấp.

Việc nâng cao hiệu quả xử lý chất thải cần đi đôi với cải thiện chất lượng thu gom tại các khu dân cư, tuyến đường. Trong đó, năng lực của đơn vị cung ứng dịch vụ, phương tiện phù hợp với điều kiện hạ tầng và việc duy trì lịch thu gom ổn định là những vấn đề cần được quan tâm.

Bên cạnh đó, công khai phương án thu gom, tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ và nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong việc bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định cũng là những giải pháp cần thiết. Sự phối hợp giữa chính quyền cơ sở, đơn vị thu gom và cộng đồng sẽ góp phần hạn chế tình trạng rác tồn đọng, cải thiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.