Đà Nẵng tìm cơ hội phát triển du lịch Halal

Các chuyên gia thảo luận về tiềm năng của Đà Nẵng đối với du lịch Halal sáng 27/10. Ảnh: VINH LỘC

Sáng 27/10, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (ISAWAAS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao) và các sở, ngành liên quan tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và tiềm năng phát triển du lịch Halal tại Đà Nẵng”. Sự kiện tập trung thảo luận các giải pháp nhằm nắm bắt cơ hội từ phân khúc thị trường du lịch đầy tiềm năng này.

Dư địa lớn từ thị trường khách Hồi giáo

Thị trường du lịch Halal đang mở ra cơ hội mới cho các điểm đến muốn đa dạng hóa nguồn khách quốc tế. Theo PGS-TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Halal là một trong những phân khúc du lịch phát triển nhanh trên thế giới.

Chỉ số Du lịch Hồi giáo toàn cầu (GMTI) năm 2025 của Mastercard-CrescentRating cho thấy, lượng khách du lịch Hồi giáo quốc tế năm 2025 đạt 196 triệu lượt, tăng hơn 11,3% so với năm 2024. Con số này dự kiến tăng lên 262 triệu lượt vào năm 2030, với mức chi tiêu ước đạt 310 tỷ USD.

Quy mô thị trường cùng nhu cầu ngày càng đa dạng về lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm văn hóa tạo dư địa để các điểm đến mở rộng hoạt động xúc tiến, phát triển sản phẩm chuyên biệt. Với Đà Nẵng, đây không chỉ là cơ hội thu hút thêm khách quốc tế mà cũng là hướng đi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác du lịch với các thị trường có tiềm năng tăng trưởng.

Thực tế thời gian qua, dù lượng khách quốc tế tăng trưởng tích cực, nhưng khách Hồi giáo vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố cho biết, Đà Nẵng đã có kinh nghiệm đón tiếp khách đến từ Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và đang hướng đến những thị trường tiềm năng tại khu vực Trung Đông. Thành phố cũng đã kết nối các đường bay trực tiếp của Emirates, Malaysia Airlines, Batik Air và AirAsia, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường khách Halal rộng lớn.

“Những năm qua, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều định hướng, kế hoạch nhằm thúc đẩy khai thác thị trường Halal. Trong đó, tập trung vào một số nghiên cứu chuyên sâu về hệ sinh thái sản phẩm và thị trường khách; hiện tại các sản phẩm phục vụ nhóm khách này cũng đã từng bước hình thành”, ông Dũng chia sẻ.

Theo đó, thị trường Halal không chỉ giới hạn ở nhóm khách phổ thông mà còn có khả năng mở rộng sang phân khúc cao cấp, khách VIP và khách lưu trú dài ngày. Các chuyên gia nhận định Đà Nẵng cần tăng cường kết nối với cộng đồng Halal quốc tế, các đơn vị lữ hành chuyên nghiệp và đối tác tại những thị trường mục tiêu, xây dựng sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Khách Hồi giáo tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ

Tính đến tháng 10/2026, Đà Nẵng có khoảng 2.475 cơ sở lưu trú du lịch với 68.112 phòng, hơn 10.000 cơ sở ăn uống; gần 30 nhà hàng phục vụ ẩm thực Halal, ẩm thực Ấn Độ hoặc khách Hồi giáo. Bên cạnh một số cơ sở đã được chứng nhận Halal, nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ cũng đã chủ động tìm hiểu nhu cầu của khách Hồi giáo, bố trí không gian cầu nguyện hoặc hướng dẫn khách tiếp cận khu vực phù hợp. Cơ sở lưu trú cũng trao đổi trước với khách và doanh nghiệp lữ hành về nhu cầu ăn uống, thành phần món ăn cùng những yêu cầu liên quan để chuẩn bị phương án phục vụ.

Theo ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty Du lịch Việt Đà, bài toán đặt ra với Đà Nẵng chính là xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của du khách Hồi giáo. Việc phát triển du lịch Halal không thể chỉ dừng ở một số nhà hàng phục vụ món ăn phù hợp hay những khách sạn có bố trí không gian cầu nguyện, mà cần sự liên kết xuyên suốt từ khi khách đến sân bay, di chuyển, lưu trú, tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí.

“Điểm nghẽn lớn hiện nay là hệ sinh thái sản phẩm Halal chưa hoàn chỉnh. Thành phố cần tiếp tục phát triển nguồn cung thực phẩm Halal, hệ thống nhà hàng đáp ứng tiêu chuẩn, không gian cầu nguyện, dịch vụ vận chuyển và đội ngũ nhân lực am hiểu văn hóa Hồi giáo. Các dịch vụ cần được kết nối để du khách có thể sử dụng thuận tiện trong suốt hành trình”, ông Lộc phân tích.

Bà Lê Thị Ái Diệp, Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố) cho rằng, phát triển du lịch Halal và dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo là hướng đi cần được quan tâm, không chỉ nhằm thu hút thêm khách mà còn tạo điều kiện để du khách an tâm, có trải nghiệm phù hợp với nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng.

Thành phố định hướng tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu thị trường và kết nối các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức xúc tiến du lịch tại những thị trường mục tiêu (như sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam cùng các chuyên gia, đối tác quốc tế). Cùng với đó, thành phố khuyến khích, hướng dẫn các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14230:2024 về dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp du lịch, thương mại và các cơ sở đào tạo để phát triển sản phẩm.

“Để chuyển hóa lợi thế thành kết quả thực chất cần sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với năng lực cung ứng dịch vụ thực chất, minh bạch và đáng tin cậy. Việc xây dựng điểm đến thân thiện với khách Hồi giáo cần có lộ trình phù hợp, hướng dẫn rõ ràng và những bước cải thiện cụ thể, qua đó từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ thời gian tới”, bà Diệp chia sẻ.