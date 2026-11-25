Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các chuyên gia, nhà quản lý trình bày các chuyên đề: Mục tiêu lĩnh vực Lâm nghiệp trong dự thảo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) 3.0; phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật về dự án carbon rừng tại Việt Nam; khung pháp lý, tiêu chuẩn và quy trình phát triển tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam; tiêu chuẩn carbon rừng quốc tế và kinh nghiệm áp dụng trong phát triển, quản lý tín chỉ carbon rừng cùng các phiên thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn…

Các chuyên gia cho rằng thành phố Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn, với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và nguồn tài nguyên rừng có giá trị đặc biệt. Tổng diện tích rừng và đất có rừng khoảng 745 nghìn ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 503 nghìn ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,25%.

Tuy nhiên, lợi thế về diện tích và tài nguyên rừng mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để chuyển hóa tiềm năng đó thành tín chỉ carbon có giá trị, đủ điều kiện tham gia thị trường, thành phố cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề: từ cơ sở pháp lý, hiện trạng và quyền quản lý rừng, phương pháp xác định lượng hấp thụ và lưu giữ carbon, hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định, đến cơ chế huy động nguồn lực và chia sẻ lợi ích…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phạm Hồng Lượng nhận định, khu vực tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc thành phố Đà Nẵng) có diện tích rừng tự nhiên rất lớn, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, giúp các chủ rừng, hộ gia đình và cá nhân gắn bó với nghề giữ rừng nâng cao thu nhập. Thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thí điểm, nhân rộng cơ chế tài chính chi trả dịch vụ môi trường rừng và thanh toán điện tử không dùng tiền mặt.

Trong thời gian tới, ông Phạm Hồng Lượng cho rằng, thành phố cần hiểu đúng và làm đúng để phát triển và quản lý tín chỉ carbon rừng trên địa bàn. Qua đó tạo sự đồng thuận chung, hiểu rõ các quy định tại các Nghị định, Thông tư và Bộ tiêu chuẩn carbon rừng Việt Nam. Đồng thời, thành phố cần chuẩn bị chuỗi quy trình kỹ thuật, các bước từ phát triển dự án, đăng ký, báo cáo, thẩm định đến cấp chứng chỉ.

Ngoài ra, các sở, ngành, cơ quan tham mưu cần nắm vững quy định của các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế để định hình lĩnh vực tín chỉ carbon rừng. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngành lâm nghiệp thành phố cần chuẩn bị dữ liệu đầu vào chuẩn xác về hiện trạng, diễn biến rừng, khả năng hấp thụ, lưu giữ carbon và đánh giá mức độ giảm phát thải qua từng giai đoạn. Lĩnh vực tín chỉ carbon cũng phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn về môi trường, xã hội và chia sẻ lợi ích công bằng, minh bạch giữa các bên liên quan.

Ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn carbon rừng quốc tế, bà Đặng Hồng Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn Năng lượng và Môi trường (CNEEC) khuyến nghị, phát triển dự án carbon rừng theo tiêu chuẩn quốc tế cần gắn với điều kiện thực tiễn của địa phương, đảm bảo tính khả thi về kỹ thuật, pháp lý và tài chính, qua đó huy động nguồn lực bổ sung cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Đà Nẵng cần rà soát, kế thừa kết quả các chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính REDD+, hoạt động bảo vệ, phát triển rừng và dự án carbon đang triển khai nhằm tránh chồng lấn phạm vi, hoạt động và tính toán trùng kết quả giảm phát thải…

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng Trần Út, thành phố đang đổi mới phương thức quản lý lâm nghiệp, chuyển từ tư duy chủ yếu quản lý, bảo vệ tài nguyên sang kết hợp bảo vệ, phát triển và phát huy hiệu quả các giá trị của rừng. Trong đó, phát triển tín chỉ carbon được xem là một giải pháp bổ trợ, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của rừng nhưng không làm thay đổi mục tiêu cốt lõi là bảo vệ hệ sinh thái và phát triển rừng bền vững.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Trần Út nêu rõ, Đà Nẵng đang tập trung ứng dụng khoa học – công nghệ, chú trọng hoàn thiện cơ sở dữ liệu rừng, tăng cường ứng dụng viễn thám, GIS và các công nghệ số; xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) bảo đảm tính chính xác, minh bạch và có thể kiểm chứng. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng tín chỉ, giảm chi phí quản lý và tạo niềm tin đối với các đối tác, nhà đầu tư.

Thành phố cũng đang nghiên cứu phương án huy động đầu tư, kết nối đối tác, lựa chọn tiêu chuẩn và thị trường phù hợp; đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng, minh bạch giữa Nhà nước, chủ rừng và cộng đồng dân cư. Điều quan trọng là người trực tiếp tham gia bảo vệ rừng phải được hưởng lợi chính đáng từ những giá trị mà rừng tạo ra, qua đó củng cố trách nhiệm và động lực bảo vệ rừng lâu dài.