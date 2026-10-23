Đà Nẵng: Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ tồn tại trong công tác thu gom rác thải

Nguồn cung lao động môi trường vẫn chưa đáp ứng được khối lượng công việc gia tăng. (Ảnh: THANH TÂM)

Qua kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và thông tin phản ánh trên các trang thông tin đại chúng, mạng xã hội, một số khu vực, tuyến đường trên địa bàn một số phường vẫn còn tình trạng tập kết, đổ rác không đúng nơi quy định tại các khu vực đất trống, trên vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị.

Các nguyên nhân cũng được nêu ra như: Người tiêu dùng chưa nghiêm túc thực hiện phân loại chất thải tại nguồn; tỷ lệ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần chưa đồng đều. Tình trạng đổ rác không đúng khung giờ, sai nơi quy định và không tuân thủ lịch trình thu gom của đơn vị chức năng vẫn diễn ra phổ biến.

Đơn vị cung ứng dịch vụ thiếu hụt nhân công và phương tiện chuyên dụng, dẫn đến việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại một số tuyến đường, khu dân cư bị chậm trễ từ 2-3 ngày, gây bức xúc trong dư luận và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực trên các trang thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Mặc dù doanh nghiệp đã áp dụng chính sách điều chỉnh tăng lương và mở rộng tuyển dụng, nhưng nguồn cung lao động phổ thông vẫn chưa đáp ứng được khối lượng công việc gia tăng. Quy mô và cơ cấu chủng loại xe thu gom chưa hoàn thiện, thiếu các phương tiện cỡ nhỏ, xe điện phù hợp với đặc thù địa hình đô thị.

Ngoài ra, hệ thống kiệt, hẻm nhỏ hẹp gây hạn chế cho năng lực tiếp cận của phương tiện cơ giới; công tác quy hoạch, bố trí và điều chỉnh các điểm tập kết rác hiện hữu chưa tối ưu, thiếu đồng bộ.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo quý 3, thông tin về những vấn đề quan trọng, nổi cộm của thành phố. (Ảnh: THANH TÂM)

Để nâng cao công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, Sở và các cơ quan, đơn vị, xã, phường toàn thành phố đã tập trung nguồn lực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức; quy hoạch, xây dựng, quản lý các điểm tập kết rác theo hướng văn minh, hiện đại; phối hợp tuần tra, áp dụng hình thức “phạt nguội” qua camera an ninh đối với hành vi đổ rác sai quy định.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện rà soát, bổ sung nguồn lực, có giải pháp thu hút, tuyển dụng lao động phổ thông, cân đối lại ca kíp để bù đắp lượng nhân công thiếu hụt; thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải không để tình trạng tồn đọng gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, hiện đại hóa phương tiện, lập lộ trình đầu tư, bổ sung hệ thống xe thu gom cỡ nhỏ, xe điện chuyên dụng phù hợp địa hình kiệt, hẻm nhỏ của đô thị; xử lý thông tin kịp thời, thiết lập và duy trì nghiêm túc kênh tiếp nhận thông tin phản ánh trực tuyến…

Giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, dự án trọng tâm: Hoàn thành lập và phê duyệt đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố bảo đảm đồng bộ, hiện đại và phù hợp định hướng phát triển bền vững; hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và các khu xử lý chất thải rắn phía nam thành phố; phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng và hoàn thiện Đề án đầu tư, nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong năm 2026.

Thành phố cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường; kịp thời xử lý hoặc thay thế các đơn vị không bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ.