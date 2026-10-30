Đà Nẵng tiếp tục sử dụng biểu trưng hiện hành

Theo đó, thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tại Thông báo số 264-TB/TU ngày 15/10 và ý kiến của lãnh đạo UBND thành phố tại Công văn 12394/VP-KGVX ngày 24/10, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng thông báo tiếp tục sử dụng biểu trưng (logo) thành phố trước đây làm biểu trưng của Đà Nẵng sau sáp nhập, không thay đổi mẫu nhận diện đang được sử dụng.

Biểu trưng (logo) hiện hành của TP Đà Nẵng.

Sở VHTT&DL đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng thống nhất biểu trưng TP Đà Nẵng hiện đang được sử dụng trong các hoạt động, ấn phẩm, tài liệu và công tác thông tin, tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm tính thống nhất trong nhận diện hình ảnh thành phố.

Việc sử dụng biểu trưng cần bảo đảm đúng mẫu, đúng quy cách, đúng hình thức và không tự ý thay đổi, chỉnh sửa, làm biến dạng hoặc kết hợp làm thay đổi nhận diện của biểu trưng; bảo đảm tính thống nhất trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố; sử dụng phù hợp với tính chất, nội dung của từng hoạt động, chương trình, ấn phẩm và tài liệu.

Sở VH-TT&DL Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát việc sử dụng biểu trưng trong các hoạt động, ấn phẩm, tài liệu và phương tiện thông tin, tuyên truyền thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm thống nhất theo nội dung nêu trên.

Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cũng đề nghị các cơ quan báo chí và truyền thông sử dụng thống nhất biểu trưng trong các sản phẩm, chương trình, ấn phẩm thông tin, tuyên truyền về thành phố theo đúng mẫu được cung cấp. Đồng thời phổ biến rộng rãi quyết định tiếp tục sử dụng biểu trưng cũ để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức và du khách biết.

Dịp này, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cũng gửi Thư cảm ơn các tác giả, nhóm tác giả đã tham gia sáng tác biểu trưng TP Đà Nẵng vừa qua. Sở ghi nhận dù chưa có tác phẩm được lựa chọn làm biểu trưng chính thức, những ý tưởng và giá trị sáng tạo được gửi đến cuộc thi vẫn thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của các tác giả đối với sự phát triển của TP Đà Nẵng.