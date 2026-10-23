Đà Nẵng tiếp tục mở lớp đào tạo lái phương tiện phục vụ ứng phó thiên tai

Lực lượng chức năng xã Đại Lộc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Ảnh: CÔNG TÚ

Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục mở các lớp đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện và điều khiển phương tiện cao tốc cho lực lượng xung kích làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Theo đó, lớp đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện dự kiến có 250 học viên; lớp đào tạo, cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc dự kiến có 250 học viên (được rà soát trong số các cá nhân đã được cấp chứng chỉ lái phương tiện).

Thành phố tiếp tục thống nhất lựa chọn chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện hoặc chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc để bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu. Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II đảm nhận việc giảng dạy, huấn luyện thực hành và kiểm tra cấp chứng chỉ trực tiếp tại thành phố Đà Nẵng.

Lớp đào tạo và cấp chứng chỉ lái phương tiện dự kiến khai giảng vào ngày 25/10/2026 (trước ngày 30/10/2026), thời gian kiểm tra cấp chứng chỉ hoàn thành trước ngày 15/12/2026; lớp đào tạo, cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc dự kiến triển khai trước ngày 15/3/2027.

Ngân sách nhà nước của thành phố sẽ hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn cho toàn bộ học viên.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Đào tạo lái xe ô tô, mô tô Đà Nẵng phối hợp với Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II bảo đảm đầy đủ điều kiện về cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện loại 4 theo quy định.

Đồng thời, xem xét cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa loại 4 (có thời hạn) cho Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II nhằm bảo đảm điều kiện đào tạo cho lực lượng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026 và 2027 của thành phố.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, làm việc với Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II để tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn tập trung tại thành phố Đà Nẵng cho lực lượng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong hai năm 2026 và 2027.

Đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường (trong trường hợp sử dụng nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố) để thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.