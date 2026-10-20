Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phục vụ Khu thương mại tự do

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN

Ngày 20/10, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa phê duyệt Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ giải tỏa các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư hơn 919,5 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại xã Bà Nà, với diện tích khoảng 65,38ha, trong đó khu vực xây dựng khoảng 55,66ha và diện tích đất xử lý hạ tầng kỹ thuật 9,72ha. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện phải di dời tại các vị trí khu chức năng số 4, 5, 6, 7 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong khu vực.

Các hạng mục đầu tư gồm san nền, giao thông, thoát nước mưa và nước thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh, hào kỹ thuật và xây dựng cầu trên tuyến đường LKV30 kết nối đường ĐT602 với đường Vành đai phía Tây. Dự án cũng đầu tư trạm bơm nước thải công suất 55 lít/giây và bổ sung module xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày đêm, nâng tổng công suất trạm xử lý lên 2.000m3/ngày đêm.

Trước đó, ngày 19/10, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Dự án có quy mô khoảng 276 ha, tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất. Mục tiêu hoạt động của dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Cụ thể, đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, bao gồm hoạt động quản lý, điều hành.

Theo định hướng, khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được phát triển thành khu sản xuất, logistics, khu công nghệ số, công nghệ thông tin và các hoạt động phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án được xem xét áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan.

Việc xác định cụ thể đối tượng, phạm vi diện tích đất, mức ưu đãi, thời gian hưởng ưu đãi và các điều kiện áp dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giải quyết thủ tục về đất đai. Đối với diện tích đất không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi, nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định. Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác (nếu có) khi đáp ứng đầy đủ đối tượng, điều kiện và thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan…

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập từ tháng 6/2025, có quy mô khoảng 1.881ha, bố trí tại 7 vị trí không liền kề, bao gồm các khu chức năng: sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật.