Đà Nẵng tiếp tục hiện đại hóa phương tiện phòng thủ dân sự

Ngày 15.10, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, chạy thử xuồng cao su có động cơ và bay thử thiết bị bay không người lái (drone) có khả năng vận chuyển hàng hóa với tải trọng từ 80 - 120kg.

Đoàn kiểm tra do Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP. Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Bộ CHQS TP. Đà Nẵng kiểm tra, nghiệm thu, chạy thử xuồng cao su có động cơ và bay thử thiết bị bay không người lái (drone) tải hàng có tải trọng từ 80 đến 120kg

Đoàn kiểm tra các chi tiết, bộ phận, quy trình lắp ráp và vận hành thiết bị; tổ chức chạy thử, bay thử trong điều kiện thực tế nhằm đánh giá chất lượng, tính ổn định và mức độ an toàn.

Trọng tâm là khả năng cơ động trên mặt nước của xuồng cao su có động cơ và khả năng vận chuyển hàng hóa của drone, làm cơ sở nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

Việc bổ sung các phương tiện này góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng vũ trang thành phố.

Trong đó, xuồng cao su có động cơ hỗ trợ cơ động lực lượng, tiếp cận, sơ tán người dân tại khu vực ngập lụt; drone tải hàng hỗ trợ vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến những nơi bị chia cắt, khó tiếp cận bằng đường bộ, đường thủy.

Đoàn kiểm tra các chi tiết, bộ phận, quy trình lắp ráp và vận hành thiết bị; tổ chức chạy thử, bay thử trong điều kiện thực tế nhằm đánh giá chất lượng, tính ổn định và mức độ an toàn

Việc kết hợp phương tiện hoạt động trên mặt nước và trên không giúp mở rộng khả năng tiếp cận địa bàn, rút ngắn thời gian hỗ trợ người dân.

Đây là bước cụ thể trong quá trình hiện đại hóa phương tiện phòng thủ dân sự của Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu xử trí các tình huống thiên tai ngày càng phức tạp.