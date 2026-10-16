Đà Nẵng tiếp tục đấu giá sân vận động Chi Lăng

Sân vận động Chi Lăng đã được tháo dỡ xong để phục vụ công tác đấu giá. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Tài sản có giá khởi điểm 8.550 tỷ đồng, bước giá 90 tỷ đồng; giảm 270 tỷ đồng so với mức giá 8.820 tỷ đồng của đợt đấu giá gần nhất.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố lưu ý người tham gia cần tự tìm hiểu, đánh giá khả năng khai thác và sử dụng tài sản. Cơ quan Thi hành án dân sự cùng đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc tài sản có đáp ứng điều kiện triển khai dự án đầu tư, xây dựng theo nhu cầu của người trúng đấu giá hay không.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư, xây dựng và những thủ tục liên quan theo quy định pháp luật; đồng thời tự chi trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án, đăng ký biến động và chuyển quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, người trúng đấu giá còn có nghĩa vụ nộp hơn 139 tỷ đồng tiền sử dụng đất truy thu theo Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 1/7/2024 của UBND thành phố.

Khoản tiền này phải nộp vào tài khoản thu ngân sách trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành. Người tham gia phải cam kết thực hiện nghĩa vụ trên, đồng thời không khiếu nại, khiếu kiện liên quan…