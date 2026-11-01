Đà Nẵng: Tiếp sức hộ nghèo vươn lên

Lực lượng chức năng xã Trà Liên giúp gia đình ông Hồ Văn Cẩn xây dựng lại nhà cửa. Ảnh: DL.

Tại thôn Làng Gạch, xã Trà Liên, TP Đà Nẵng, gia đình ông Hồ Văn Cẩn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngôi nhà xuống cấp nhưng gia đình không đủ điều kiện về kinh phí và nhân công để sửa chữa.

Trước tình hình đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng, vật lực hỗ trợ gia đình cải tạo nhà ở.

Sau thời gian triển khai, căn nhà được lợp mới mái, sơn sửa tường, đổ bê tông sân, xây dựng lại chái bếp và lắp đặt hệ thống điện an toàn.

Tại thôn Đồng Trầu, xã Trà My, TP Đà Nẵng, gia đình chị Bùi Thị Nhàn, thuộc diện hộ cận nghèo, cũng đang xây dựng căn nhà mới từ chương trình xóa nhà tạm. Chị Nhàn chia sẻ, chị bị tai nạn khi làm công nhân, khiến tay phải bị liệt, không thể lao động nặng. Cuộc sống gia đình chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ công việc làm thuê của chồng.

Qua rà soát hoàn cảnh, địa phương hỗ trợ gia đình chị 100 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Vợ chồng chị Nhàn vay thêm 80 triệu đồng và huy động sự giúp đỡ của người thân, bà con, nâng tổng kinh phí xây dựng lên khoảng 230 triệu đồng. Đặc biệt, trong tháng 10/2026, chị Nhàn còn được hỗ trợ 2 con bò giống sinh sản để phát triển chăn nuôi.

Chính quyền xã Trà My ban giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TM.

“Nhận được sự giúp đỡ của xã, thôn, vợ chồng tôi rất mừng. Hai con bò giống được hỗ trợ đã sinh thêm 2 bê con. Sức khỏe tôi không thể làm việc nặng, nay có đàn bò để chăm sóc, chồng tiếp tục đi làm thuê, cuộc sống gia đình sẽ dần ổn định. Tôi sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo”, chị Nhàn chia sẻ.

Theo UBND xã Trà Liên, năm 2026, địa phương triển khai xóa nhà tạm cho 13 hộ nghèo. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 7 hộ, Quỹ Vì người nghèo và Quỹ xóa nhà tạm hỗ trợ 6 hộ. Đối với gia đình người có công, xã hỗ trợ xây mới 2 căn nhà và sửa chữa 6 căn nhà.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, địa phương còn huy động các tổ chức, đoàn thể và người dân đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các hộ khó khăn sớm hoàn thiện nhà ở.

Ông Dương Minh Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Liên cho biết, địa phương xác định xóa nhà tạm phải gắn với hỗ trợ sinh kế để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài. Sau khi hoàn thành nhà ở, xã tiếp tục rà soát nhu cầu từng hộ để hỗ trợ cây, con giống, vốn vay, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm phù hợp.

Lãnh đạo xã Trà My đến thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được bàn giao nhà Đại đoàn kết. Ảnh: MT.

Ông Nguyễn Hữu Sự, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết, các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai trên địa bàn đều hướng đến mục tiêu cải thiện đời sống, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Từ đầu tư công trình dân sinh, hỗ trợ mô hình sinh kế đến xóa nhà tạm đều được địa phương thực hiện đồng bộ.

“Đối với từng hộ nghèo, xã căn cứ hoàn cảnh, năng lực và điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nguồn lực phát huy hiệu quả. Qua đó, giúp người dân có thêm điều kiện sản xuất, tạo thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Sự nói.

Việc kết hợp hỗ trợ nhà ở, sinh kế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đang mở ra thêm cơ hội cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực miền núi Đà Nẵng. Không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở, những giải pháp này còn hướng đến tạo sinh kế lâu dài, phát huy nội lực để mỗi gia đình chủ động vươn lên trong cuộc sống