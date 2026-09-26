Đà Nẵng: Tiếp nối truyền thống hiếu học trên quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng

Một góc buổi hoạt động ngoại khóa của Trường Tiểu học Mính Viên, xã Thạnh Bình. Ảnh: MV.

Tiếp sức đến trường

Những ngày đầu năm học 2026-2027, em Lê Nguyễn Thùy Nhi, học sinh lớp 5/3, Trường Tiểu học Mính Viên, xã Thạnh Bình, có thêm động lực để tiếp tục đến trường khi được trao học bổng 200.000 đồng/tháng trong 9 tháng của năm học.

Với gia đình còn nhiều khó khăn, khoản hỗ trợ là nguồn động viên thiết thực, giúp Nhi có thêm chi phí sinh hoạt và phần nào giảm gánh nặng cho cha mẹ.

“Em rất biết ơn các cô chú và thầy cô đã quan tâm, hỗ trợ. Đây là số tiền rất quý đối với gia đình em. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng mọi người”, Nhi chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Tân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mính Viên, đầu năm học này, 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường được các nhà hảo tâm trao học bổng. Trong đó, 6 em được hỗ trợ 200.000 đồng/tháng xuyên suốt năm học.

Cùng với trao học bổng, nhà trường thường xuyên phối hợp với các tổ chức, cá nhân thăm hỏi, tặng quà và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Sự sẻ chia kịp thời đã giúp nhiều em có thêm điều kiện duy trì việc học.

Hiện Trường Tiểu học Mính Viên còn gần 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm, nhất là hỗ trợ bảo hiểm y tế để các em được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

“Điều chúng tôi mong nhất là không để hoàn cảnh khó khăn trở thành rào cản khiến học sinh phải bỏ học. Hiện Trường Tiểu học Mính Viên hiện có 35 lớp với 913 học sinh. Những năm qua, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục luôn đạt trên 90%, học sinh xuất sắc đạt trên 45%”, cô Tân nói.

Học sinh Trường Tiểu học Mính Viên chăm chỉ học tập. Ảnh: CĐ.

Thời gian tới, Trường Tiểu học Mính Viên dự kiến triển khai mô hình thư viện số, đồng thời tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để bổ sung máy tính và thiết bị dạy học, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Theo Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình Dương Đức Lin, khuyến học, khuyến tài được địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng xã hội học tập.

Từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã đến sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và những người con quê hương, nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh được triển khai thường xuyên.

Trong năm học 2026-2027, chương trình vận động hỗ trợ sách giáo khoa nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, giáo viên và nhà hảo tâm. Những phần quà thiết thực góp phần giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện học tập ngay từ đầu năm học.

Trường Tiểu học Mính Viêng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ tốt công tác giảng dạy. Ảnh: NT.

Ông Dương Đức Lin nhấn mạnh, Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình được thành lập nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương.

Theo kế hoạch của UBND xã Thạnh Bình, Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng xã Thạnh Bình lần thứ I, năm 2026 sẽ vinh danh 42 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập. Đây là những học sinh đạt thành tích cao trong 12 năm học, đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.

Cạnh đó, địa phương duy trì Quỹ Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng, hỗ trợ học sinh tham gia các giải thể thao cấp thành phố và khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, với tổng kinh phí hơn 47 triệu đồng.

Cùng với chăm lo học sinh, xã Thạnh Bình đang từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong năm học 2025-2026, tổng kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho các trường trên địa bàn xã khoảng 15,5 tỷ đồng.

Một góc trên cao quê hương cụ Huỳnh Thúc Kháng, ở xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng. Ảnh: CĐ.

Ông Dương Đức Lin cho rằng, nguồn lực được tập trung cho các hạng mục thiết yếu, trong đó, xã đầu tư 6,3 tỷ đồng xây dựng 4 phòng học tại Trường Tiểu học Mính Viên; 3 tỷ đồng xây dựng 4 phòng học tại Trường THCS Lê Quý Đôn; 3 tỷ đồng xây dựng Trường Mẫu giáo Tiên Cảnh và hơn 1,5 tỷ đồng mua sắm bàn ghế cho học sinh, giáo viên.

Việc đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đồng thời từng bước xây dựng môi trường giáo dục khang trang, an toàn.