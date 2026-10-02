Đà Nẵng tiếp nhận và xử lý hơn 12.800 hồ sơ liên quan người có công

Từ đầu năm đến nay, thành phố tiếp nhận và xử lý 12.804 hồ sơ liên quan đến người có công; ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi đối với hơn 6.024 trường hợp, đồng thời hỗ trợ khó khăn đột xuất, thường xuyên và chăm sóc sức khỏe cho 780 trường hợp.

Thành phố đã điều chỉnh chế độ, chính sách phụ cấp theo khu vực cho 5.885 trường hợp và điều chỉnh mức hưởng trợ cấp hằng tháng cho 308 thanh niên xung phong theo các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, thành phố tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 200 trường hợp, cấp mới 5 bằng; ban hành quyết định giao chỉ tiêu điều dưỡng cho 17.143 người, đồng thời hỗ trợ mua sắm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và thiết bị phục hồi chức năng cho 1.015 trường hợp.

Trước đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân và các đối tượng chính sách với tổng kinh phí gần 170,9 tỷ đồng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố trao tặng quà của Chủ tịch nước đến khoảng 94.256 người với kinh phí khoảng 28,8 tỷ đồng; phân bổ quà tặng của thành phố cho khoảng 132.578 lượt người với kinh phí hơn 72,2 tỷ đồng, đồng thời tặng quà bằng hiện vật cho khoảng 78.868 hộ gia đình người có công với trị giá hơn 39,4 tỷ đồng…

Hiện nay, toàn thành phố có 18.854 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 253 mẹ còn sống. Công tác hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và chăm lo mộ liệt sĩ, mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch với tổng kinh phí gần 110,5 tỷ đồng.