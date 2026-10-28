Đà Nẵng tiếp nhận tài trợ hơn 23,3 tỷ đồng chỉnh trang cảnh quan đường Nguyễn Chơn

Theo chủ trương được UBND thành phố thống nhất, dự án có tên gọi “Cải tạo khu vực hiện trạng dọc đường Nguyễn Chơn đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc đến đường Trần Triệu Luật giáp ranh dự án Khu phức hợp đô thị thương mại cao tầng Phương Trang”.

Dự án có tổng diện tích cải tạo cảnh quan khoảng 18.743,65 m², dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Mục tiêu là hình thành không gian cây xanh công cộng, cải thiện cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, tạo địa điểm sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu đi bộ, thư giãn và vui chơi ngoài trời của người dân.

Đầu tư đồng bộ không gian xanh ven kênh

Theo hồ sơ đề xuất, dự án gồm các hạng mục cây xanh cảnh quan, thảm cỏ, đường dạo bộ ven kênh, hệ thống chiếu sáng, khu sinh hoạt cộng đồng ngoài trời, ghế nghỉ, thùng rác và các tiện ích đô thị. Công trình cũng được đầu tư hệ thống tưới nước, thoát nước cảnh quan cùng những hạng mục phụ trợ khác.

Các chỉ tiêu quy hoạch của dự án được xác định theo đồ án Quy hoạch phân khu Ven vịnh Đà Nẵng tỷ lệ 1/2.000, được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 18/5/2024.

Dự án có tổng diện tích cải tạo cảnh quan khoảng 18.743,65 m².

Việc cải tạo khu vực ven kênh được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống không gian xanh đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống và bổ sung không gian công cộng phục vụ cộng đồng dân cư tại phường Hòa Khánh.

Yêu cầu hoàn trả mặt bằng khi nâng cấp tuyến kênh

Một nội dung đáng chú ý trong chủ trương của UBND thành phố là yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang cam kết tự tháo dỡ toàn bộ công trình, vật kiến trúc đã đầu tư và hoàn trả nguyên trạng khu đất khi dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến kênh thoát nước từ đường Hoàng Văn Thái đến kênh Hòa Minh – Phú Lộc được triển khai theo chủ trương đã phê duyệt.

Doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ phục vụ thi công, đồng thời không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ đối với các hạng mục đã tự đầu tư trên khu đất.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được bàn giao cho thành phố quản lý và thực hiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân theo quy định. UBND phường Hòa Khánh được giao tiếp nhận, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định về quản lý công viên, cây xanh và mặt nước.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang triển khai dự án theo đúng chủ trương và quy định hiện hành.