Đà Nẵng: Tiếp nhận hơn 11,4 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm và 'Vì người nghèo'

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng Lễ phát động. (Ảnh: THANH TÂM)

Năm 2025, tổng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn thành phố là hơn 67,6 tỷ đồng; trong đó hơn 45,6 tỷ đồng được vận động, tiếp nhận trong năm, phần còn lại từ năm 2024 chuyển sang.

Từ tháng 1/2026 đến ngày 15/9/2026, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố tiếp tục vận động, tiếp nhận hơn 24,6 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ đó, đã sử dụng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa căn nhà; các hoạt động hỗ trợ về sinh kế, khám chữa bệnh, học tập và trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Đối với Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trước đây đã vận động, tiếp nhận hơn 145,6 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.564 căn nhà. Kết quả là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, sẻ chia của các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đã giúp nhiều gia đình có mái nhà an cư. (Ảnh: THANH TÂM)

Tuy nhiên, qua rà soát, thành phố đã xác định giai đoạn 2026-2027 cần phấn đấu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5.757 căn nhà, với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng.

Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn vận động hợp pháp khác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp dự kiến huy động 197,5 tỷ đồng; riêng năm 2026 phấn đấu huy động 89,4 tỷ đồng hỗ trợ 843 căn nhà, năm 2027 huy động 108,1 tỷ đồng hỗ trợ 1.206 căn nhà.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia hưởng ứng Lễ phát động, góp phần hiện thực hóa khát vọng an cư cho người nghèo, giúp các hộ ổn định cuộc sống. Ngay tại lễ phát động, chương trình đã tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ lên đến 11 tỷ 476 triệu đồng.